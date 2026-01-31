„Organizația PSD București are nevoie de o nouă abordare, care să ne permită să punem în practică măsurile pe care ni le dorim și pe care trebuie să le implementăm în folosul oamenilor. Trebuie să redresăm , să identificăm resursele necesare pentru a dezvolta orașul, dar, în același timp, să nu uităm niciodată că, dincolo de eficientizare, de reducerea cheltuielilor sau de proiecte de infrastructură, orașul nostru este despre oameni.

Mulți dintre ei, astăzi, duc o viață foarte grea din cauza costului ridicat al traiului de zi cu zi, iar față de acești oameni avem, în primul rând, o responsabilitate. Suntem aici pentru a face dreptate, pentru a corecta inechități și pentru a transforma în realitate lucruri despre care, prea mult timp, s-a vorbit fără rezultate concrete.

Le mulțumesc colegilor care, de-a lungul anilor, au condus organizațiile de sector, pentru munca și eforturile depuse, și care vor rămâne alături de noi în continuare. Totodată, am încredere că, alături de colegii propuși astăzi pentru conducerea organizațiilor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 și împreună cu președinții organizațiilor PSD din sectoarele 1, 3 și 5, vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru”, se arată într-o postare pe Facebook a PSD București.