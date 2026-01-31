B1 Inregistrari!
PSD București intră în reorganizare. Care sunt propunerile pentru șefia sectoarelor 2, 4 și 6, după plecarea președinților: „Vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor”

Ana Beatrice
31 ian. 2026, 18:49
Sursă Foto: Facebook -PSD Bucuresti

În urma demisiilor depuse de Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu, PSD București a decis să facă schimbări la nivelul conducerii locale. Sâmbătă, 31 ianuarie, au fost anunțate propunerile pentru noii președinți ai organizațiilor de sector 2, 4 și 6.

Cine sunt noii lideri propuși pentru organizațiile PSD din sectoarele Capitalei

Deciziile au fost luate în ședința de sâmbătă. Președintele PSD București, Daniel Băluță, a prezentat nominalizările, care au fost votate în unanimitate. Rareș Hopincă a fost propus pentru conducerea Organizației PSD Sector 2, iar Alexandru Hazem Kansou pentru preluarea șefiei PSD Sector 4. Pentru președinția PSD Sector 6 a fost desemnat Adrian Vigheciu.

Potrivit organizației, aceste desemnări vizează asigurarea conducerii interimare a celor trei filiale. Măsura este valabilă până la organizarea unor noi alegeri interne. Propunerile vor fi înaintate duminică în cadrul Consiliul Politic Național. Ulterior, acestea vor fi supuse procedurilor statutare de validare.

Ce mesaj a transmis Daniel Băluță despre viitorul Bucureștiului

„Organizația PSD București are nevoie de o nouă abordare, care să ne permită să punem în practică măsurile pe care ni le dorim și pe care trebuie să le implementăm în folosul oamenilor. Trebuie să redresăm Bucureștiul, să identificăm resursele necesare pentru a dezvolta orașul, dar, în același timp, să nu uităm niciodată că, dincolo de eficientizare, de reducerea cheltuielilor sau de proiecte de infrastructură, orașul nostru este despre oameni.

Mulți dintre ei, astăzi, duc o viață foarte grea din cauza costului ridicat al traiului de zi cu zi, iar față de acești oameni avem, în primul rând, o responsabilitate. Suntem aici pentru a face dreptate, pentru a corecta inechități și pentru a transforma în realitate lucruri despre care, prea mult timp, s-a vorbit fără rezultate concrete.

Le mulțumesc colegilor care, de-a lungul anilor, au condus organizațiile de sector, pentru munca și eforturile depuse, și care vor rămâne alături de noi în continuare. Totodată, am încredere că, alături de colegii propuși astăzi pentru conducerea organizațiilor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 și împreună cu președinții organizațiilor PSD din sectoarele 1, 3 și 5, vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru”, se arată într-o postare pe Facebook a PSD București.

