Ana Maria
20 apr. 2026, 10:54
Sursa foto: Captura video B1 TV
  1. PSD decide azi soarta lui Ilie Bolojan. Ce spune Grindeanu despre votul din PSD
  2. Sunt pregătite demisiile miniștrilor PSD?
  3. Pregătește PSD o moțiune de cenzură?

PSD decide azi soarta lui Ilie Bolojan. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut primele declarații înainte de momentul decisiv din interiorul partidului, când social-democrații urmează să stabilească dacă îi vor retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Decizia este așteptată în cursul zilei de astăzi, iar rezultatul ar putea schimba echilibrul actual din coaliția de guvernare.

PSD decide azi soarta lui Ilie Bolojan. Ce spune Grindeanu despre votul din PSD

Șeful social-democraților a explicat că întrebarea supusă votului în cadrul referendumului intern a fost deja stabilită în conducerea partidului, fără opoziție.

“E o întrebare pe care, așa cum am spus, am adoptat-o în Biroul Permanent Național, fără niciun vot împotrivă, mai multe amănunte, diseară”, a spus Grindeanu.

Sunt pregătite demisiile miniștrilor PSD?

Întrebat dacă există scenarii în care miniștrii PSD și-ar putea depune demisiile, liderul partidului a evitat să ofere un răspuns clar și a transmis că toate lucrurile vor fi anunțate la momentul potrivit.

“Haideți să ajungem… chiar înțeleg dorința dumneavoastră de a afla lucruri în plus, dar haideți să le parcurgem pe fiecare dintre ele la momentul potrivit. Astăzi, am făcut o chestiune pur tehnică în această dimineață, așa cum am anunțat de atâta timp, restul sunt lucruri pe care…”, a spus Grindeanu.

Pregătește PSD o moțiune de cenzură?

Întrebările privind o posibilă moțiune de cenzură au primit un răspuns similar din partea lui Grindeanu, care a insistat că detaliile vor fi făcute publice ulterior.

“Haideți să ajungem … Ca de fiecare dată, eu am dat toate explicațiile din timp. Vă promit că același lucru îl vom face atunci când vom ajunge în acea etapă. Astăzi, acum, a fost pur o chestiune tehnică, așa cum am anunțat, pe care am depășit-o. După-masă, la ora 5, veți vedea mai multe lucruri.”, a mai spus liderul PSD.

Liderul PSD a indicat clar momentul în care vor fi oferite informații suplimentare, sugerând că după-amiaza va aduce clarificări importante privind direcția partidului.

