PSD e în încurcătură. Ce scenarii încearcă dacă Bolojan refuză să demisioneze. Știm decizia pe care PSD o va lua duminică

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, nu a mai avut răbdare și a dezvăluit decizia spre care se îndreaptă PSD la votul de duminică. Retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Problema se pune ce se întâmplă după asta. Iar aici se pare că PSD nu are decât o variantă: opoziția.

PSD a decis ce va vota duminică în privința lui Bolojan

Secretarul general PSD, Claudiu Manda, a declarat că votul intern de duminică, 20 aprilie, este „cert” în favoarea retragerii sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

„Eu zic că Ilie Bolojan trebuie să plece, am un vot și eu în 20 aprilie, o să votez sigur pentru retragerea sprijinului politic, rămâne să vedem cum se vor poziționa și ceilalți colegi și ce vom face după aceea.

Când îți scade consumul 7 luni la rând înseamnă că oamenii au sărăcit și guvernarea trebuie să fie pentru oameni. Am intrat la guvernare fiind invitați, nu ne-am invitat noi, spunând două linii roșii: să nu scadă puterea de cumpărare, ceea ce s-a întâmplat, și să nu scadă nivelul investițiilor și s-a întâmplat și acest lucru.

După 6 din 8 regiuni am găsit un singur „bolojenist” (pe primarul Buzăului, Constantin Toma, n.red.). În privința despărțirii noastre de dl Bolojan votul o să fie cert.

Primul gest de responsabilitate îl așteptăm de la dl Bolojan. Dacă 45% dintre cei care te susțin spun că nu mai vor să continue cu tine, pentru a nu duce țara în criză corect ar fi să spui „Am înțeles, mulțumesc de colaborare, vedem ce facem de aici încolo”. Dacă nu dorește, cred că va fi un termen de 48-72 de ore…

PNL poate să vină rapid cu un alt premier, într-o săptămână se rezolvă.”, spune la un podcast EVZ.

Și dacă Bolojan nu pleacă

Iar dacă premierul nu-și dă demisia în câteva zile, atunci PSD se retrage cu miniștrii din Guvern. Asta înseamnă, practic, plecarea PSD-ului în opoziție. Nu știm dacă acest scenariu este pe gustul PSD-iștilor din țară, dar Grindeanu pare că nu mai poate da înapoi.

„Dacă dl Bolojan dorește să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniștrii din Guvern, nu suntem decidenți pentru ce face PNL și nici pentru toată clasa politică, noi suntem decidenți pentru noi. Dacă vrea Bolojan să rămână premier printr-o combinație cu AUR, foarte bine, e treaba domniei sale și atunci vorbim de cine întreține criza. Probabil că este asigurat din zona respectivă, poate din acest motiv are și rigiditatea asta.

Mi-e greu să cred că ar rămâne USR și UDMR într-un guvern minoritar printr-o combinație cu .

Ne-am săturat de amenințări, nu mai merge cu Petrică și Lupul, nu mai crede nimeni. Au ajuns să circule glume pe internet că dacă nu se califică România la mondiale, PSD se retrage de la guvernare, că dacă nu se deblochează strâmtoarea Ormuz, PSD se retrage de la guvernare. Nu mai putem să stăm în acest șpagat.”, declară secretarul general al PSD, Claudiu Manda.