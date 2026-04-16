Acasa » Politică » PSD îl condamnă pe Bolojan pentru „vânzarea" companiilor strategice de stat. Asaltul oamenilor lui Grindeanu

Adrian A
16 apr. 2026, 17:53
Cuprins
  1. Bolojan, acuzat că vinde companii stategice
  2. Șeful senatorilor PSD, atac dur la Bolojan

Ceea ce Guvernul a anunțat ca listare la bursă a unor pachete minoritare din companiile de stat, s-a transformat pe drum în vânzarea companiilor strategice. Pe drum spre PSD. Iar oamenii lui Grindeanu au dat drumul asaltului.

Bolojan, acuzat că vinde companii stategice

„PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării. Inițierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor!

PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului.

Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezentă un atentat la siguranța națională a statului român.

Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică.

Invocarea PNRR pentru justificarea acestei inițiative reprezintă un act de dezinformare publică. Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București. Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu.

Chiar și în acest caz, având în vedere conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, care pun o presiune uriașă asupra securității energetice a României, premierul, vicepremierul și ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic național.”, arată un comunicat al PSD.

Șeful senatorilor PSD, atac dur la Bolojan

Comunicatul oficial al partidului a fost precedat de o postare a lui Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD.

„PLANUL LUI BOLOJAN A IESIT LA IVEALA
Celebra, deja, vicepremier Gheorghiu, dupa indelungi analize, propune sa incepem sa vindem ce mai avem prin casa.
Concret, ne propune sa vindem actiuni la cele mai profitabile societati unde Statul este actionar.
Sigur, imbracata frumos in formula listarii la Bursa, actiunea devoaleaza, de fapt, strategia lui Bolojan de la bun inceput cand a accentuat in mod real starea de panica economica , a saracit populatia si a falimentat companii romanesti ca sa prezinte acum solutia salvatoare:
Vindem actiuni la CEC Bank, la Compania de aeroporturi, la Salrom, la Loteria Romana, Administratia porturilor maritime, Hidroelectrica, Romgaz, Posta Romana si altele.
De ce sa vindem acum actiuni cand contextul e defavorabil?
Intrebarea are un singur raspuns. Doar daca ai un plan ticalos care n-are legatura cu interesele Romaniei.”, a scris Daniel Zamfir.
