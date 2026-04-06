Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu

Ana Maria
06 apr. 2026, 15:28
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. PSD negociază dur: Ce oferă PSD pentru schimbarea premierului
  2. De ce își schimbă PSD strategia față de USR
  3. PSD negociază dur: Ce spun liderii politici despre aceste negocieri
  4. Cum reacționează USR la aceste informații

PSD negociază dur. Cu doar câteva zile înainte de decizia privind rămânerea la guvernare, social-democrații poartă discuții intense atât cu PNL, cât și cu USR, într-un efort de a-l înlocui pe Ilie Bolojan din funcția de premier.

Potrivit unor surse politice, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi dispus să facă un compromis major pentru a obține acest obiectiv.

PSD negociază dur: Ce oferă PSD pentru schimbarea premierului

Surse din interiorul partidului susțin, potrivit Antena 3 CNN, că PSD ar putea renunța chiar și la funcția de prim-ministru din 2027, care, conform acordului de coaliție, ar urma să revină social-democraților prin rotația guvernamentală.

Această concesie ar fi condiționată de retragerea sprijinului liberalilor pentru Ilie Bolojan.

În paralel, PSD încearcă să atragă și sprijinul USR, promițând mai multe portofolii ministeriale în schimbul unei poziții comune împotriva actualului premier.

De ce își schimbă PSD strategia față de USR

Mișcarea este surprinzătoare, în condițiile în care social-democrații au susținut până de curând că USR ar trebui să părăsească guvernarea.

Totuși, pentru a pune presiune pe premier și a forța o schimbare la vârful Executivului, PSD pare dispus să accepte o nouă formulă de colaborare, chiar extinsă, alături de USR.

PSD negociază dur: Ce spun liderii politici despre aceste negocieri

Social-democratul Felix Cozma nu a confirmat explicit scenariile vehiculate, însă a recunoscut existența unor discuții intense în interiorul Coaliției.

Cu siguranță există foarte multe variante care s-au pus pe masa de lucru. Cert este că o decizie vom lua, așa cum am spus, alături de colegii cu care am decis și intrarea la guvernare și asta va fi după Paște. Cu siguranță nu mai dorim să continuăm așa și sigur, toți colegii și din conducerea partidului, dar și cei din județe, și-au spus punctul de vedere legat de modul corect în care credem noi că trebuie să meargă această guvernare și modul în care credem că și premierul ar trebui să abordeze relația cu toți din Coaliție, nu doar cu Partidul Social Democrat”, a declarat Felix Cozma.

Cum reacționează USR la aceste informații

Din partea USR, reacțiile sunt rezervate. Deputatul Cezar Drăgoescu respinge ideea unor negocieri pentru împărțirea ministerelor și consideră că aceste informații au rolul de a distrage atenția.

Din punctul meu de vedere, este doar o perdea de fum în spatele căreia se desfășoară negocierile pentru șefii serviciilor și procurorii șefi de la de la parchete. De fapt, eu cred că asta este miza reală, mai ales a celor de la de la PSD.

Nu știu și nu am cunoștință, deși fac parte din conducerea partidului, de niciun fel de discuție să mai luăm niște ministere, să mai dăm, să mai împărțim. Eu știu că noi ne-am angajat la acest protocol, noi suntem un partid de cuvânt, oameni serioși, Ilie Bolojan are susținere a noastră. În aprilie 2027, peste un an, avem rotativa când postul de prim-ministrul revine celor de la PSD”, a spus Drăgoescu.

Decizia finală privind viitorul Coaliției urmează să fie luată după Paște, în contextul votului din 20 aprilie. Până atunci, negocierile dintre partide continuă, iar scenariile rămân deschise.

Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
