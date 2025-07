PSD, nemulțumit că reducerea impozitului pe câștigurile din jocurile de noroc nu s-a discutat în coaliție. Florian Bodog: „În situația în care nu vom fi luați în seamă, vom reacționa” (VIDEO)

PSD este nemulțumit pentru că nu ia în considerare propunerile social-democraților din coaliția de guvernare. În acest sens, Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, dă exemplu reducerea impozitului pentru câștigurile din jocurile de noroc.

Fostul ministru al Sănătății susține că propunerile PSD trebuie luate în considerare, în coaliția de guvernare, mai ales când este vorba despre măsuri de austeritate. Într-o intervenție în emisiunea Politica Zilei, cu Ioana Constantin, Florian Bodog a spus că în caz contrar, PSD va reacționa. El nu a exclus ieșirea de la guvernare, așa cum a sugerat președintele partidului Sorin Grindeanu.

„Dacă suntem parteneri de coaliție trebuie să se țină cont de propunerile PSD, mai ales că noi am început-o oarecum cu stângul pentru că măsurile dictate, mai ales această scădere a impozitelor pe jocurile de noroc, aceasta este o măsură din pix luată de Bolojan. Aceasta nu s-a discutat în coaliție, nu a existat. Este rezultatul discuției sale cu președintele Autorității de Reglementare a Jocurilor de Noroc, care este tot de la PNL, și nu au discutat-o în coaliție”, a explicat Florian Bodog.

Potrivit fostului ministru social-democrat în PSD există o mare nemulțumire din cauza procedurii pe care a adoptat-o Ilie Bolojan în acest caz. El a spus că, în situația în care partenerii de guvernare vor continua în acest stil, PSD va reacționa.

„Noi suntem foarte nemulțumiți de acest lucru și atunci vom insista pentru aceste măsuri, iar în situația în care nu vom fi luați în seamă, în condițiile în care suntem cel mai mare partid din coaliție, vom reacționa”, a mai spus Florian Bodog.

Sorin Grindeanu critică Austeritatea lui Bolojan

Comentariile lui vin în contextul unor declarații ale președintelui PSD, care a criticat pachetul de austeritate adoptat de guvernul Bolojan. Liderul PSD susține că partenerii de coaliţie nu au luat în seamă amendamentele PSD, ca de exemplu, să se aplice CASS pentru pensiile de peste 4.000 de lei, să nu fie aplicat CASS pentru mamele intrate în perioada post-natală, pentru veteranii de război şi pentru foştii deţinuţi politici.

„Nu am avut susţinere pentru amendamentele pe care le-am făcut (am fost singurii), să se aplice CASS de la 4.000 de lei, la pensii, să nu aplicăm CASS pentru mamele intrate în perioada post-natală, pentru toate celelalte lucruri pe care noi le-am propus. Nu cred că se reface deficitul dacă punem CASS la veteranii de război sau la fostii deţinuţi politici. Nu vorbesc de urmaşi. Vorbesc de deţinuţii politici. Eu cred că mai sunt câteva zeci în ţara asta. Şi puţin respect pentru ei şi pentru veteranii de război cred că puteam să arătăm. N-am găsit înţelegere. Am fost singurii care am susţinut în coaliţie aceste lucruri, care nu au aşa un mare impact, dar aveau o valoare morală importantă. Din păcate, n-am găsit înţelegere şi mai sunt exemple”, a declarat Sorin Grindeanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a declarat că își dorește ca următorul pachet de măsuri fiscale să conţină „obligatoriu”, printre altele, impozitarea sumelor transferate în afara ţării de către multinaţionale.

„PSD vrea în acest nou pachet, obligatoriu, să discutăm despre criptomonede şi impozitare, vreau să discutăm despre impozitarea sumelor transferate în afara ţării de către multinaţionale şi să le impozităm. În paranteză fie spus, mi-aş dori ca domnii care conduc şi au preluat recent ANAF-ul să se aplece în perioada următoare spre aceste companii care transferă sume importante din România şi să vedem cum fac acest lucru”, a declarat Grindeanu.