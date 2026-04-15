Surse: Urmează demisii în lanț. Planul PSD, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona

Ana Maria
15 apr. 2026, 17:17
Sorin Grindeanu, președintele PSD, și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. PSD ia în calcul retragerea miniștrilor din Guvern?
  2. PSD pregătește o mișcare radicală. Ce se întâmplă dacă Ilie Bolojan nu demisionează
  3. Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan
  4. PSD pregătește o mișcare radicală. Cine sunt miniștrii vizați de posibilele demisii
  5. Care este miza reală a conflictului din coaliție

Tensiuni majore în coaliția de guvernare. PSD pregătește o mișcare radicală. Social democrații ar putea retrage miniștrii din Guvern, dacă Ilie Bolojan nu va demisiona.

PSD ia în calcul retragerea miniștrilor din Guvern?

Tensiunile din coaliția de guvernare cresc de la o zi la alta, iar scenariul unei rupturi parțiale devine tot mai plauzibil. Surse din interiorul PSD susțin că vicepremierul Marian Neacșu, alături de ceilalți miniștri social-democrați, ar putea demisiona după ședința de Guvern programată joia viitoare.

Decizia ar veni în contextul în care partidul analizează retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în urma unui vot intern programat pentru luni, 20 aprilie.

PSD pregătește o mișcare radicală. Ce se întâmplă dacă Ilie Bolojan nu demisionează

Potrivit Știripesurse, scenariul este deja conturat. Dacă șeful Executivului nu își va da demisia până la următoarea ședință de Guvern, miniștrii PSD ar urma să-și depună mandatele imediat după încheierea acesteia.

Strategia social-democraților nu vizează, însă, ieșirea totală de la guvernare. Din contră, aceștia ar dori să rămână la putere, dar fără actualul premier. În prima etapă, secretarii de stat și prefecții susținuți de PSD nu ar urma să-și părăsească funcțiile.

Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan

În paralel cu aceste mișcări politice, premierul ar fi avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Șeful statului ar fi subliniat public că actuala coaliție trebuie să continue guvernarea.

Acesta a precizat că, în acest moment, nu vede o alternativă viabilă de majoritate parlamentară, în special în contextul în care o eventuală colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor nu este luată în calcul.

PSD pregătește o mișcare radicală. Cine sunt miniștrii vizați de posibilele demisii

Lista miniștrilor social-democrați care ar putea părăsi Guvernul:

  • Vicepremier: Marian Neacșu
  • Transporturi: Ciprian Șerban
  • Justiție: Radu Marinescu
  • Agricultură: Florin Barbu
  • Energie: Bogdan Gruia
  • Sănătate: Alexandru Rogobete
  • Muncă: Florin Manole

În tabăra liberală există îngrijorări legate de un posibil scenariu agresiv din partea PSD. Surse din conducerea PNL vorbesc despre declanșarea unui „blitzkrieg” politic după 20 aprilie. Concret, liberalii se tem că social-democrații vor încerca să-și impună rapid oamenii în funcții-cheie din instituții, în eventualitatea retragerii miniștrilor din Guvern.

Care este miza reală a conflictului din coaliție

Dincolo de tensiunile publice, miza pare să fie schimbarea premierului fără pierderea controlului guvernării. PSD încearcă astfel să își păstreze influența în Executiv, dar să forțeze o resetare la vârful puterii.

Rămâne de văzut dacă presiunea politică va duce la demisia lui Ilie Bolojan sau dacă România se îndreaptă spre o nouă criză guvernamentală.

