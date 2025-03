Adrian Țuțuianu, secretarul general adjunct al , se ferește ca termenul „austeritate” să fie lipit de cabinetul condus de . El a a explicat cum se va face restructurarea anunțată de premier în luna februarie.

Marcel Ciolacu anunța o reducere de 1.800 de posturi de funcționari publici și contractuali din instituțiile subordonate Guvernului. Adrian Țuțuianu nu este de acord că aceste ar fi măsuri de austeritate adoptate în contextul deficitului bugetar uriaș înregistrat la finalul lui 2024. Încercând să evite lipirea termenului „austeritate” de guvernul PSD, spune că este vorba despre o „restructurare” cerută de presă și de opinia publică.

„Nu aș spune că sunt măsuri de austeritate ci măsuri de reorganizare, firească, în condițiile în care și dumneavoastră presa și opinia publică ați constatat că statul român a creat instituții care sunt prea mari, prea stufoase, cu prea mulți angajați care nu justifică, întotdeauna, prin rezultatele muncii lor, această situație”, a precizat Adrian Țuțuianu.

În realitate, guvernul PSD-PNL a adoptat mai multe măsuri de austeritate, la începutul anului, care afectează cea mai mare parte a populației României. Pe de-o parte Ciolacu a dispus înghețarea pensiilor și salarilor, iar pe de altă parte a majorat taxele locale și a introdus impozite noi.

Mai mult, guvernul înregistrează întârzieri mari la implementarea PNRR și a programelor de coeziune finanțate din fonduri europene. Din cele aproximativ 29 de miliarde de euro angajate, Marcel Ciolacu și miniștrii săi nu au reușit să cheltuie decât o mică parte. România a atras doar 9 miliarde de euro, din care au fost cheltuiți efectiv doar jumătate.

Ciolacu anunță concedieri, Țuțuianu le explică

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la jumătatea lunii februarie, că va dispune eliminarea a 1.800 de posturi de funcționari publici și angajați contractuali de la nivelul Guvernului și a instituțiilor subordonate.

„Desființăm și comasăm autorități și instituții, reducem numărul de angajați și tăiem funcții de demnitari. În total, vorbim de o scădere masivă a posturilor, cu 13,5%. Cred că este un semnal concret așteptat de opinia publică și, în special de mediul de afaceri”, spunea Marcel Ciolacu.

Adrian Țuțuianu, secretarul general adjunct al Guvernului, a arătat de ce restructurările au început de la guvern și a explicat cum se vor face. El a precizat că s-a ajuns la o formulă prin care impactul social să fie cât mai redus.

„Am început cu guvernul pentru prim-ministrul a vrut să dea un exemplu tuturor. Și atunci Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Prim-Ministrului, toate instituțiile subordonate au făcut subiectul unei analize, comune SGG – Cancelaria Premierului, am văzut organigramele tuturor, am văzut care este situația posturilor vacante, care este situația atribuțiilor fiecărei instituții și cum ar putea fi reorganizate și am ajuns la o formulă”, a spus Țuțuianu.

Secretarul general adjunct spune cine va pleca

Secretarul general adjunct al Guvernului a arătat că mai multe instituții din subordinea guvernului vor fi comasate, iar altele vor trebui să renunțe la o parte din personal. El a explicat că vor fi reduse, în primul rând posturile bugetate dar care nu sunt ocupate.

„Unele instituții vor dispărea ca urmare a comasării prin fuziune, alte instituții rămân cu statutul pe care îl au astăzi, dar vor proceda la reduceri de personal. Nu vor fi situații care să genereze probleme deosebite din două motive: o parte din posturi sunt vacante, dar sunt bugetate, iar asta înseamnă că vom realiza o economie de resurse și vom bloca angajările pe viitor”, a explicat Adrian Țuțuianu.

Potrivit spuselor sale, acolo unde vor fi concedieri, vor exista criterii de selecție pentru a stabili cine va pleca și cine va rămâne în continuare.

„În al doilea rând, pentru acele instituții unde tebuie să eliberăm un număr de posturi prin plecarea salariaților vom aplica criterii care să urmărească menținerea celor care au perspectivă, care au viitor, care au pregătire profesională adecvată, competențe în folosirea instrumentelor informatice, care au competențe în cunoașterea de limbi străine șamd, așa cum sunt cerințele fiecărui post”, a încheiat politicianul PSD.