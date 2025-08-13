B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 12:33
Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați și vicepreședinte PSD. Sursa foto: Ionuț Pucheanu / Facebook

Ionuț Pucheanu, primar al Galațiului și vicepreședinte PSD, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că Guvernul Bolojan, în loc să taie „otova” personal de la primării, mai bine ar face curat în ministere și prin agenții. Pucheanu a mai spus că nu vrea să arate cu degetul spre nimeni pentru situația fiscal-bugetară în care se găsește azi România: „Cu toții am greșit”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus Pucheanu despre reducerile de personal din primării
  • Cum vede Pucheanu reforma administrativă

Ce a spus Pucheanu despre reducerile de personal din primării

„Noi în continuare nu știm această eventuală reducere de 20% din personal din ce o vom face”, a declarat Ionuț Pucheanu.

Acesta a dat apoi exemplul Primăriei Galați. Aici pot fi circa 640 de posturi ocupate, dar efectiv sunt circa 460 de angajați: „Când îmi spui că trebuie să dau afară 20%, 20% din cei pe care-i am sau pe cei pe care i-aș fi putut avea?”.

Pucheanu a mai spus că sunt primării care s-au dus de la bun început în cotă maximă, iar acolo poate înțelege o eventuală reducere, „mai ales la primăriile care nu-și pot asigura veniturile proprii”, dar „când vii cu un șablon otova așa, gândit pentru toți la fel, vor apărea inechitățile, ca să ne exprimăm așa”, a continuat primarul Galațiului.

Cum vede Pucheanu reforma administrativă

„Eu cred că marea problemă sunt agențiile și numărul de angajați ai ministerelor. Administrațiile locale au o lege care prevede că nu pot avea decât un angajat la 1.000 de locuitori. În ministere nu există nicio normativă de genul acesta. Dacă mâine un ministru vrea să mai angajeze 1.000 de oameni, o face. Și dacă găsește sursa financiară și se găsește, slavă cerului!, când e vorba de așa ceva”, a mai afirmat viceliderul PSD.

Cât despre agenții, acesta s-a referit la una care funcționează și în Galați, care „se ocupă cu ceva parte nucleară. (…) Dă aviz pentru punerea în funcțiune a RMN-urilor, CT-urilor și tuturor aparatelor care fac o formă de radiografie. Pe bune?”.

„Nu mă înțelegeți greșit, cu toții am greșit. N-arăt cu degetul nici la USR, nici la PSD, nici la PNL, cu toții am greșit!”, a mai susținut Ionuț Pucheanu.

