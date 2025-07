Radu Marinescu, despre cazurile de femei ucise: „Avem nevoie de educație. Bărbatul nu trebuie să considere femeia un obiect”

Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat că România are legi care să protejeze femeile de agresori, dar aplicarea e deficitară. Sunt cazuri de femicid „îngrozitoare, inacceptabile și total străine de normalitatea unui stat dezvoltat și democratic”, a deplâns acesta. Marinescu a mai spus că în România e nevoie și de o schimbare de mentalitate privind condiția femeii. a făcut și președintele Nicușor Dan.

Cel puțin 30 de femei au fost ucise numai anul acesta de către actuali sau foști parteneri. În majoritatea cazurilor, femeile ceruseră ajutor poliției, dar , ori agresorii făcuseră pușcărie, dar

Marinescu: Statul are instrumente, dar se pare că nu le utilizează suficient de ferm

„Căutăm, vă asigur, împreună cu legislativul, organele judiciare și cu societatea civilă, toate soluțiile care sunt necesare. Și le aplicăm”, a mai spus ministrul Justiției, la

Radu Marinescu a insistat că România are legi care protejează persoanele vulnerabile, dar problema e aplicarea lor: „În cazurile în care autoritățile știu că un individ are antecedente violente, el poate fi monitorizat, bineînțeles, în limitele respectării drepturilor și libertăților individuale, conform unei societăți democratice. Supravegherea necesită încuviințarea judecătorului. Există un grad de alarmă mai ridicat, la fiecare nivel trebuie să ne îndeplinim cu mare rigurozitate și profesionalism obligațiile, pentru că norme legale avem”.

Întrebat cum vede declarațiile președintelui Nicușor Dan pe subiect, care a invocat mâna prea moale a instituțiilor statului în raport cu agresorii, ministrul Justiției a răspuns: „Nu doresc să o comentez sau să o contrazic, dar mai degrabă aș spune că are dreptate pe ce am discutat până acum. Statul are instrumente, le creează, dar se pare că nu le utilizează suficient de ferm”.

Marinescu, despre violențele împotriva femeilor: E vorba și de mentalitate

„Am discutat cu domnul procuror general chiar recent, există un grup de lucru constituit la nivelul Parchetului General care analizează. (…) Participăm și noi, Ministerul Justiției, suntem implicați și analizăm acest fenomen, dar pentru a combate avem nevoie în primul rând de educație. Trebuie să plecăm de la nivelul de educație, pentru ca un astfel de bărbat să nu mai considere femeia un obiect și o proprietate a sa. (…) Trebuie o educație a cetățeanului cu privire la drepturile sale și cu privire la pericole”, a mai spus Marinescu.

Ministru Justiției a avut câteva sfaturi și pentru victime: „Dacă aveți cel mai mic indiciu că abuzul va continua, nu opriți ordinul de protecție. Continuați-l, solicitați ajutor în permanență. Dacă simțiți cel mai mic indiciu de abuz psihologic, de constrângere morală, de forțare chiar și subtilă, faceți plângere pentru amenințare. Există infracțiunea de amenințare, sesizați organele judiciare”.