B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)

Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)

Adrian Teampău
27 ian. 2026, 12:10
Radu Marinescu, despre grupul de lucru înființat la Ministerul Justiției. Statul trebuie să aibă mai multe instrumente pentru sancționarea minorilor responsabili de infracțiuni grave (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Radu Marinescu, despre grupul de lucru
  2. Grupul de lucru pune accent și pe răspunderea parentală
  4. Radu Marinescu dezvăluie ce-și dorește statul

Radu Marinescu, ministrul Justiției, consideră că autoritățile trebuie să aibă la dispoziție mai multe instrumente pentru a-i sancționa pe autorii unor fapte grave, chiar și atunci când sunt minori. El a făcut referire la cazul crimei de la Cenei.

Radu Marinescu, despre grupul de lucru

Ministrul Justiției a anunțat că, pornind de la cazul crimei de la Cenei, Timiș, a dispus înființarea unui grup de lucru care să analizeze modificarea legislației penale. Radu Marinescu a declarat că statul are nevoie de instrumente juridice suplimentare pentru a-i sancționa pe minorii responsabili pentru infracțiuni grave. El a făcut aceste declarații într-o intervenție la B1 TV.

„După acest eveniment regretabil și îngrijorător pentru societate, minori care omoară alți minori, având în vedere și alte ipoteze de săvârșire a unor infracțiuni grave, de către minori aflați sub vârsta minimă ce antrenează răspunderea penală, am dispus constituirea unui grup de lucru compus din cei mai buni specialiști, la nivelul Ministerului Justiției, întrucât avem competențe pe amendarea și îmbunătățirea legislației penale”, a declarat ministrul Justiției.

Potrivit spuselor sale, grupul de lucru va intra în legătură cu entitățile relevante pe acest subiect. Astfel, se dorește elaborearea unor reglementări penale care să ducă la rezolvarea problemei. Juriștii convocați vor avea la dispoziție mai multe variante de lucru, urmând să aleagă pe cea mai potrivită pentru astfel de situații.

„Acest grup de lucru va interacționa cu toate entitățile relevante pe această chestiune: parchete, CSM, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, medici, psihiatri, criminaliști, societate civilă, pentru a vedea în ce măsură este necesar să modificăm condițiile de răspundere penală în cazul minorilor, inclsuvi din perspectiva reducerii vârstei minime de răspundere penală a minorilor. 14 ani este în momentul de față, conform legii. Sau am putea păstra actuala vâstă minimă legală cu posbilitatea ca cei ce comit infracțiuni cu discernământ, sub vârsta minimă legală, să răspundă”, a mai spus Marinescu.

Grupul de lucru pune accent și pe răspunderea parentală

Radu Marinescu a declarat că, la fel de important, este de a stabili și răspunderea parentală în astfel de cazuri. El a arătat că părinții sunt responsabili pentru felul în care își educă și își supraveghează copiii minori. Drept urmare, este normal să răspundă. Oficialul guvernamental a făcut referire și la instrumente prin care să se ajungă la recuperarea socială a infractorilor minori.

„În egală măsură ne interesează să examinăm condițiile în care există răspunderea parentală, petnru că părinții au responsabilitatea pentru modul în care își educă și își supraveghează copiii și să vedem și dacă există aspecte care să aibă relevanță pe coordonata civilă pentru a identifica forme în care acești minori pot să fie supuși unor instrumente educative de recuperare socială și cum putem asigura desdăunarea civilă a victimelor chiar și în condițiile în care nu se răspunde penal”, a mai spus Radu Marinescu.
Ministrul Justiției a precizat că grupul de lucru se va reuni în ședințe săptămânale pentru a-și finaliza lucrările cât mai repede. El a precizat că se așteaptă să fie elaborate prevederi, pornind de la scenariile de lucru, pentru a modifica legea penală într-un mod eficient.

„Este un demers juridic semnificativ care intenționăm să-l facem. Vom lucra săptămânal pe această chestiune pentru a obține niște răspunsuri certe cât mai repede”, a subliniat ministrul.

Radu Marinescu dezvăluie ce-și dorește statul

Ministrul Justiției a declarat că în acest grup de lucru sunt examinate mai multe scenarii de lucru. El a evitat să se pronunțe cu privire la preferințele sale, spunând că este în atribuțiile grupului să identifice cea mai bună opțiune.

„Examinăm mai multe ipoteze atât de modificare a răspunderii penale, cât și a răspunderii civile, inclusiv din perspectiva răspunderii parentale. Iar în cadrul răspunderii penale, examinăm mai multe coordonate de acțiune: micșocrarea vârstei, menținerea vârstei cu răspundere pe bază de discernământ și sub această vârstă, dar nu aș vrea să emit mai multe ipoteze în momentul de față pentru că rolul grupului este tocmai să le identifice și să le argumenteze”, a mai spus ministrul Radu Marinescu.

În concluzie, a spus ministrul, statul are nevoie de mai multe instrumente pentru a putea rezolva asemenea situații. Potrivit spuselor sale, chiar dacă este vorba despre un minor, trebuie găsită o formulă prin care acesta să răspundă pentru faptele sale.

„Eu consider că trebuie să avem instrumente suplimentare ca să ne asigurăm că există o formă de răspundere chiar și în situația unui minor precum cel din cazul de la Timiș”, a concluzionat ministrul

Tags:
Citește și...
Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist
Politică
Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist
Ministrul Justiției, detalii noi despre turcul evadat de la Rahova: De ce a avut atât de multe permisiuni, deși era condamnat la 22 de ani pentru omor: „Am dispus trimiterea Corpului de Control” (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției, detalii noi despre turcul evadat de la Rahova: De ce a avut atât de multe permisiuni, deși era condamnat la 22 de ani pentru omor: „Am dispus trimiterea Corpului de Control” (VIDEO)
Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
Politică
Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României
Politică
Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive. Va fi sau nu implementată în România
Politică
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive. Va fi sau nu implementată în România
Ilie Bolojan a ajuns la capătul răbdării. Dă afară PSD de la guvernare? „Au mai fost guverne minoritare” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a ajuns la capătul răbdării. Dă afară PSD de la guvernare? „Au mai fost guverne minoritare” (VIDEO)
Surse: Dezastrul din Primăria Capitalei provoacă tensiuni mari în coaliție. Ce ar fi anunțat primarul General, Ciprian Ciucu
Politică
Surse: Dezastrul din Primăria Capitalei provoacă tensiuni mari în coaliție. Ce ar fi anunțat primarul General, Ciprian Ciucu
Surse: Ministrul Alexandru Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026. Ce au mai convenit liderii coaliției
Politică
Surse: Ministrul Alexandru Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026. Ce au mai convenit liderii coaliției
Condiția pusă de Grindeanu pentru adoptarea măsurilor în administrație: „Este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii”
Politică
Condiția pusă de Grindeanu pentru adoptarea măsurilor în administrație: „Este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii”
PNL ar putea rămâne fără un lider important: „Am oferte să plec la alt partid”
Politică
PNL ar putea rămâne fără un lider important: „Am oferte să plec la alt partid”
Ultima oră
13:11 - Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist
13:11 - Andreea Ibacka, despre secretul unei căsnicii de 15 ani cu Cabral: „Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele”
13:02 - Călin Georgescu a găsit vinovatul pentru crima din Cenei. „Politicul fără suflet”. Iar a amestecat credința cu anularea alegerilor și cu strămoșii (VIDEO)
12:59 - Ministrul Justiției, detalii noi despre turcul evadat de la Rahova: De ce a avut atât de multe permisiuni, deși era condamnat la 22 de ani pentru omor: „Am dispus trimiterea Corpului de Control” (VIDEO)
12:40 - Proteste antiguvernamentale în Iran. Bilanțul morților depășește 6.000
12:28 - Ajutor militar sub presiune. Germania nu mai poate furniza Ucrainei rachete Patriot
12:04 - Momente delicioase: idei care fac orice masă memorabilă
11:51 - Mașini Volvo secondhand verificate atent, disponibile prin AutoDelRulate din Suceava
11:42 - „O palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași”. Val de reacții în Germania după ce un cerșetor cu haine de marcă a fost surprins în public
11:37 - Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns să se pozeze cu PF Daniel și ce s-a întâmplat după vizita la Patriarhie