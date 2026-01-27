Radu Marinescu, ministrul Justiției, consideră că autoritățile trebuie să aibă la dispoziție mai multe instrumente pentru a-i sancționa pe autorii unor fapte grave, chiar și atunci când sunt minori. El a făcut referire la cazul crimei de la Cenei.
Ministrul Justiției a anunțat că, pornind de la cazul crimei de la Cenei, Timiș, a dispus înființarea unui grup de lucru care să analizeze modificarea legislației penale. Radu Marinescu a declarat că statul are nevoie de instrumente juridice suplimentare pentru a-i sancționa pe minorii responsabili pentru infracțiuni grave. El a făcut aceste declarații într-o intervenție la B1 TV.
„După acest eveniment regretabil și îngrijorător pentru societate, minori care omoară alți minori, având în vedere și alte ipoteze de săvârșire a unor infracțiuni grave, de către minori aflați sub vârsta minimă ce antrenează răspunderea penală, am dispus constituirea unui grup de lucru compus din cei mai buni specialiști, la nivelul Ministerului Justiției, întrucât avem competențe pe amendarea și îmbunătățirea legislației penale”, a declarat ministrul Justiției.
Potrivit spuselor sale, grupul de lucru va intra în legătură cu entitățile relevante pe acest subiect. Astfel, se dorește elaborearea unor reglementări penale care să ducă la rezolvarea problemei. Juriștii convocați vor avea la dispoziție mai multe variante de lucru, urmând să aleagă pe cea mai potrivită pentru astfel de situații.
„Acest grup de lucru va interacționa cu toate entitățile relevante pe această chestiune: parchete, CSM, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, medici, psihiatri, criminaliști, societate civilă, pentru a vedea în ce măsură este necesar să modificăm condițiile de răspundere penală în cazul minorilor, inclsuvi din perspectiva reducerii vârstei minime de răspundere penală a minorilor. 14 ani este în momentul de față, conform legii. Sau am putea păstra actuala vâstă minimă legală cu posbilitatea ca cei ce comit infracțiuni cu discernământ, sub vârsta minimă legală, să răspundă”, a mai spus Marinescu.
Radu Marinescu a declarat că, la fel de important, este de a stabili și răspunderea parentală în astfel de cazuri. El a arătat că părinții sunt responsabili pentru felul în care își educă și își supraveghează copiii minori. Drept urmare, este normal să răspundă. Oficialul guvernamental a făcut referire și la instrumente prin care să se ajungă la recuperarea socială a infractorilor minori.
„Este un demers juridic semnificativ care intenționăm să-l facem. Vom lucra săptămânal pe această chestiune pentru a obține niște răspunsuri certe cât mai repede”, a subliniat ministrul.
Ministrul Justiției a declarat că în acest grup de lucru sunt examinate mai multe scenarii de lucru. El a evitat să se pronunțe cu privire la preferințele sale, spunând că este în atribuțiile grupului să identifice cea mai bună opțiune.
„Examinăm mai multe ipoteze atât de modificare a răspunderii penale, cât și a răspunderii civile, inclusiv din perspectiva răspunderii parentale. Iar în cadrul răspunderii penale, examinăm mai multe coordonate de acțiune: micșocrarea vârstei, menținerea vârstei cu răspundere pe bază de discernământ și sub această vârstă, dar nu aș vrea să emit mai multe ipoteze în momentul de față pentru că rolul grupului este tocmai să le identifice și să le argumenteze”, a mai spus ministrul Radu Marinescu.
În concluzie, a spus ministrul, statul are nevoie de mai multe instrumente pentru a putea rezolva asemenea situații. Potrivit spuselor sale, chiar dacă este vorba despre un minor, trebuie găsită o formulă prin care acesta să răspundă pentru faptele sale.
„Eu consider că trebuie să avem instrumente suplimentare ca să ne asigurăm că există o formă de răspundere chiar și în situația unui minor precum cel din cazul de la Timiș”, a concluzionat ministrul