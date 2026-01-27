Radu Marinescu, ministrul Justiției, consideră că autoritățile trebuie să aibă la dispoziție mai multe instrumente pentru a-i sancționa pe , chiar și atunci când sunt minori. El a făcut referire la cazul crimei de la Cenei.

Radu Marinescu, despre grupul de lucru

Ministrul Justiției a anunțat că, pornind de la cazul , Timiș, a dispus înființarea unui care să analizeze modificarea legislației penale. Radu Marinescu a declarat că statul are nevoie de instrumente juridice suplimentare pentru a-i sancționa pe minorii responsabili pentru infracțiuni grave. El a făcut aceste declarații într-o intervenție la B1 TV.

„După acest eveniment regretabil și îngrijorător pentru societate, minori care omoară alți minori, având în vedere și alte ipoteze de săvârșire a unor infracțiuni grave, de către minori aflați sub vârsta minimă ce antrenează răspunderea penală, am dispus constituirea unui grup de lucru compus din cei mai buni specialiști, la nivelul Ministerului Justiției, întrucât avem competențe pe amendarea și îmbunătățirea legislației penale”, a declarat ministrul Justiției.

Potrivit spuselor sale, grupul de lucru va intra în legătură cu entitățile relevante pe acest subiect. Astfel, se dorește elaborearea unor reglementări penale care să ducă la rezolvarea problemei. Juriștii convocați vor avea la dispoziție mai multe variante de lucru, urmând să aleagă pe cea mai potrivită pentru astfel de situații.

„Acest grup de lucru va interacționa cu toate entitățile relevante pe această chestiune: parchete, CSM, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, medici, psihiatri, criminaliști, societate civilă, pentru a vedea în ce măsură este necesar să modificăm condițiile de răspundere penală în cazul minorilor, inclsuvi din perspectiva reducerii vârstei minime de răspundere penală a minorilor. 14 ani este în momentul de față, conform legii. Sau am putea păstra actuala vâstă minimă legală cu posbilitatea ca cei ce comit infracțiuni cu discernământ, sub vârsta minimă legală, să răspundă”, a mai spus Marinescu.

Grupul de lucru pune accent și pe răspunderea parentală

Radu Marinescu a declarat că, la fel de important, este de a stabili și răspunderea parentală în astfel de cazuri. El a arătat că părinții sunt responsabili pentru felul în care își educă și își supraveghează copiii minori. Drept urmare, este normal să răspundă. Oficialul guvernamental a făcut referire și la instrumente prin care să se ajungă la a infractorilor minori.

„În egală măsură ne interesează să examinăm condițiile în care există răspunderea parentală, petnru că părinții au responsabilitatea pentru modul în care își educă și își supraveghează copiii și să vedem și dacă există aspecte care să aibă relevanță pe coordonata civilă pentru a identifica forme în care acești minori pot să fie supuși unor instrumente educative de recuperare socială și cum putem asigura desdăunarea civilă a victimelor chiar și în condițiile în care nu se răspunde penal”, a mai spus Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a precizat că grupul de lucru se va reuni în ședințe săptămânale pentru a-și finaliza lucrările cât mai repede. El a precizat că se așteaptă să fie elaborate prevederi, pornind de la scenariile de lucru, pentru a modifica legea penală într-un mod eficient.

„Este un demers juridic semnificativ care intenționăm să-l facem. Vom lucra săptămânal pe această chestiune pentru a obține niște răspunsuri certe cât mai repede”, a subliniat ministrul.