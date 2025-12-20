Invitat într-o emisiune televizată, Radu Marinescu a recunoscut că anumite proceduri realizate în cadrul sistemului judiciar ridică semne de întrebare referitoare la funcționarea Justiției în România. Oficialul a explicat, de asemenea, cum poate acționa ministerul la conducerea căruia se află pentru a remedia problemele reclamate de cetățeni la proteste, în stradă.

De unde crede Radu Marinescu că provin cele mai recent probleme ale Justiției

Radu Marinescu crede că nu este de datoria sa să comenteze un act de justiție, dar admite că modul în care au fost realizate unele proceduri din cadrul sistemului judiciar ridică semne de întrebare. Ministrul Justiției amintește că nu este prima dată când sistemul la conducerea căruia se afle traversează așa perioade tulburi și crede că, cel puțin problemele actuale, rezultă din cum li s-a permis unor magistrați să-și exercite independența. Rezolvarea problemelor, crede Radu Marinescu, stă în capacitatea Inspecției Judiciare și a Instituțiilor Judiciare de a acționa și a sancționa încercările de a se deturna justiția.

„Am făcut o regulă ca ministru al Justiției să nu comentez în substanța sa actul de justiție, dar trebuie să fim sinceri și să recunoșatem că semne de întrebare serioase cu privire la modul cum s-au derulat anumite chestiuni în justiție au fost ridicate de mai mult timp și nu doar în momentul de față.

Din perspectiva mea, ca ministru, lucrurile se văd în felul următor: toate aceste chestiuni țin de modul cum magistrații își exercită independența, în egală măsură și cu responsabilitatea pe care o au. Dacă există abateri disciplinare, dacă există încercări de a se deturna de la justiție, de la finalitatea și scopul său esențial, atunci inspecția judiciară și anticorpii din sistem, care sunt reprezentați de către instituțiile judiciare, trebuie să reacționeze cu promptitudine, indiferent de situația și de cei care sunt cei care au provocat-o”, a declarat Marinescu, la Antena 3.

Ce spune ministrul de Justiției despre moțiunea depusă împotriva sa

Ministrul Justiției a explicat că se va prezenta în Parlament pentru a răspunde criticilor din moțiunea de cenzură depusă împotriva sa. Radu Marinescu este pregătit să arate rezultate concrete ale Ministerului Justiției din perioada în care s-a aflat la conducere, pentru a contracata atacurile .

„Eu respect Parlamentul României și mă voi prezenta pentru a discuta pe ambele coordonate amintite de dumneavoastră. Voi răspunde și criticilor aduse prin moțiunea simplă, moțiune care am remarcat că îmi evidențiază profesionalismul și caracterul, dar îmi reproșează inacțiunea. Voi răspunde cu elemente punctuale, concrete, detaliate, arătând ce a făcut Ministerul Justiției în perioada în care l-am condus”.

Ce poate face, de fapt, Ministerul Justiției pentru a îndrepta neregulile din sistem

Mii de oameni au ieșit, zile la rând, în stradă, deranjați de recentele nereguli din Justiție care au ieșit la suprafață. Radu Marinescu a explicat ce poate face, concret, pentru a răspunde nemulțumirilor cetățenilor și a îndrepta probleme din sistemul judiciar.

„Ceea ce eu cred că nu ar trebui să facă, să intervină în modul în care sunt gestionate cauzele și este administrat actul de justiție.

Dacă există astfel de acțiuni ale unor magistrați care, în contextul repartizării aleatorii, încearcă să trimită dosarele cu dedicație, să spun așa, în maniera asta, aceasta este o abatere disciplinară și aici trebuie să intervină inspecția judiciară, care este organismul independent configurat de legile justiției la măsuri în această situație.

[…] Suntem absolut dispuși să facem toate reformele necesare pentru a avea o justiție funcțională ”, a explicat Radu Marinescu.