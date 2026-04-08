Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat miercuri numirile în fruntea marilor parchete, după semnarea decretelor de către președintele Nicușor Dan. Oficialul a evidențiat importanța procesului și a transmis un mesaj despre direcția sistemului judiciar.
Radu Marinescu a subliniat că aceste decizii marchează o etapă importantă pentru consolidarea instituțiilor din justiție și pentru recâștigarea încrederii publice. El a evidențiat că procedura de selecție a fost una amplă și transparentă, implicând evaluări complexe și o competiție consistentă între candidați.
„Preşedintele a decis. 7 din cele 8 propuneri motivate privind conducerea marilor parchete, înaintate de Ministerul Justiţiei, au fost aprobate. Toţi procurorii şefi şi 4 dintre adjuncţi au fost numiţi.”, a transmis ministrul, potrivit Digi24. Acesta a punctat că procesul a inclus 18 candidați pentru opt funcții de conducere, fiind o premieră ca amploare.
În același context, Marinescu a insistat asupra faptului că transparența a reprezentat un element central al selecției, inclusiv prin transmiterea publică a interviurilor. El a mulțumit echipelor implicate pentru organizarea și desfășurarea procedurii în conformitate cu regulile și standardele instituționale.
Au fost numiți în funcții:
Ministrul a subliniat că existența unor opinii diferite în proces nu reprezintă un eșec, ci reflectă un mecanism funcțional. El consideră că aceste filtre instituționale contribuie la selecția unor candidați potriviți pentru pozițiile de conducere.
Radu Marinescu le-a transmis noilor șefi de parchete că urmează o perioadă intensă, în care trebuie abordate problemele existente și îmbunătățită eficiența instituțiilor. El a insistat asupra necesității de a întări combaterea infracționalității și de a crește performanța sistemului.
„Felicitări celor numiţi în conducerea marilor parchete şi succes în activitate. Este foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăţi activitatea, a eficientiza combaterea infracţionalităţii. La capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii. Este consolidarea statului de drept, a principiului preeminenţei legii, dreptăţii şi adevărului şi asigurarea unei justiţii care să recâştige încrederea cetăţenilor”, a declarat ministrul.