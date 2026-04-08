Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat miercuri numirile în fruntea marilor parchete, după semnarea decretelor de către președintele Nicușor Dan. Oficialul a evidențiat importanța procesului și a transmis un mesaj despre direcția sistemului judiciar.

Ce semnificație au noile numiri pentru sistemul judiciar

Radu Marinescu a subliniat că aceste decizii marchează o etapă importantă pentru consolidarea instituțiilor din justiție și pentru recâștigarea încrederii publice. El a evidențiat că procedura de selecție a fost una amplă și transparentă, implicând evaluări complexe și o competiție consistentă între candidați.

„Preşedintele a decis. motivate privind conducerea marilor parchete, înaintate de , au fost aprobate. Toţi şi 4 dintre adjuncţi au fost numiţi.”, a transmis ministrul, potrivit Digi24. Acesta a punctat că procesul a inclus 18 candidați pentru opt funcții de conducere, fiind o premieră ca amploare.

În același context, Marinescu a insistat asupra faptului că transparența a reprezentat un element central al selecției, inclusiv prin transmiterea publică a interviurilor. El a mulțumit echipelor implicate pentru organizarea și desfășurarea procedurii în conformitate cu regulile și standardele instituționale.

Cine sunt noii șefi ai marilor parchete

Au fost numiți în funcții:

Cristina Chiriac – procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (procurorul general al României);

Ioan-Viorel Cerbu – procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Codrin-Horaţiu Miron – procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Marius Voineag – procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel Ştefan – procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Alex-Florin Florenţa – procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Ministrul a subliniat că existența unor opinii diferite în proces nu reprezintă un eșec, ci reflectă un mecanism funcțional. El consideră că aceste filtre instituționale contribuie la selecția unor candidați potriviți pentru pozițiile de conducere.

Ce obiective transmite ministrul pentru perioada următoare

le-a transmis noilor șefi de parchete că urmează o perioadă intensă, în care trebuie abordate problemele existente și îmbunătățită eficiența instituțiilor. El a insistat asupra necesității de a întări combaterea infracționalității și de a crește performanța sistemului.

„Felicitări celor numiţi în conducerea marilor parchete şi succes în activitate. Este foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăţi activitatea, a eficientiza combaterea infracţionalităţii. La capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii. Este consolidarea statului de drept, a principiului preeminenţei legii, dreptăţii şi adevărului şi asigurarea unei justiţii care să recâştige încrederea cetăţenilor”, a declarat ministrul.