Radu Miruță susține că România a obținut un avantaj de 92 de milioane de euro din renegocierea contractului de asociere cu Rheinmetall. Compania germană va construi, în orașul Victoria, în colaborare cu Ministerul Economiei, o fabrică de pulberi pentru muniţie.

Radu Miruță, despre renegocierea contractului

Într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, ministrul Economiei a vorbit despre cu germanii de la Rheinmetall. El a declarat că a fost nevoit să facă acest lucru deoarece angajamentul inițial era dezavantajos pentru România. Radu Miruță a declarat că a reușit să obțină, în plus, un avantaj de 92 de milioane de euro față de acordul inițial.

„Este vorba despre acel contract pe care l-am renegociat. L-am găsit într-o stare destul de dezavantajoasă pentru România. (…) M-am uita destul de atent pe contractul pe care mi se cerea să-l semnez și, din punctul meu de vedere erau niște lucruri foarte nedrepte pentru România”, a declarat Miruță.

Ministrul a dat mai multe exemple de clauze care ar fi dezavantajat partea română. Între altele a pomenit despre costurile foarte mari cu licența comercială.

„Se punea problema ca România să plătească un cost de licență foarte mare, prin comparație cu ce știam că se plătește pe piață. Era un cost de licență de 9%. Asta înseamnă că, pentru a putea folosi tehnologia, pe lângă restul înțelegerilor comerciale dai 9% din cifra de afaceri, care este foarte mult. Era amortizarea investiției pe care România o făcea în 25 de ani, foarte mult pentru o astfel de investiție. Erau niște sume de bani, 47 de milioane de euro, obținute de partenerul român, Ministerul Economiei în colaborare cu această firmă de la Comisia Europeană care erau considerate doar contribuția Rheinmetall, nu și a României”, a mai spus ministrul.

Acordul inițial a fost renegociat

Radu Miruță a declarat că aceste înțelegeri contractuale au fost făcute de cei care au gestionat activitatea înaintea sa. El a declarat că a cerut acceptul premierului și președintelui pentru a renegocia înțelegerea. Apoi a discutat cu reprezentații companiei germane. Iar la final a revenit cu o altă înțelegere mai avantajoasă pentru țara noastră.

„M-am întors din Germania cu o variantă de contract care pentru România înseamnă cuantificabil 92 de milioane de euro în plus, dintr-un total de 400 și schimbarea acestor condiții”, a precizat Radu Miruță.

Ministru a enumerat clauzele pe care le-a introdus în noul acord. În acord a fost introdus dreptul de veto al statului român pe deciziile de intere strategic. De asemnea, a reușit să obțină ca Rheinmetall să apeleze la producătorii români pentru lanțul de aprovizionare. Aceasta chiar dacă firma germană lucra cu parteneri internaționali.

„Am introdus, foarte important, un drept de veto asupra deciziilor, pe care statul român îl poate exercita chiar dacă este minoritar. Statul român are 49%, în această societate, compania Rheinmetall are 51%. Am spus că pentru niște aspecte importante care au legătură cu vânzări, împrumuturi, aport de capital social, chiar dacă sunt minoritar, vreau să am drept de veto. Este statul român, e în țara mea, e o companie strategică… și s-a acceptat și asta. Și încă o chestie foarte importantă, am introdus obligația celor de la Rheinmetall obligația de a interacționa cu mediul de afaceri locale pentru lanțul de aprovizionare, să ia de la producătorii locali”, a spus Miruță.

Radu Miruță laudă acordul cu germanii

Ministrul a precizat că, potrivit noii înțelegeri, compania germană va apela la pentru a obține componentele necesare producției. Aceasta, cu toate că germanii și-au exprimat îngrijorarea că producătorii români nu au capacitate asă livreze la standardele impuse. Radu Miruță apreciază că este un lucru bun pentru mediul de afaceri din România care va fi implicat în procesul de producție.

„Rheinmetall a spus: «avem producători internaționali, nu știu dacă românii pot face componentele astea, mă încurci». Am găsit o chestiune care mi se pare corectă. În primul an nu este obligatoriu…Acum Rheinmetall este în situația în care spune: vă dăm o listă cu toate produsele noastre, diseminați-o mediului de afaceri ca să se miște să ne dea produsele. Ceea ce este un lucru bun pentru oamenii noștri de afaceri”, a explicat ministrul.

În concluzie, a precizat ministrul, noul acord va fi în avantajul României care va putea dezvolta o industrie de apărare competitivă.