Radu Miruță, explicații despre programul SAFE. Cum va folosi România cele 16,68 miliarde de euro alocate (VIDEO)

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat care sunt condițiile în care vor fi accesate finanțările prin programul SAFE, pentru consolidarea capacității de .

Cuprins:

Cum a fost alocată suma de 16,68 miliarde de euro

Cum pot fi accesate finanțările SAFE

O oportunitate pentru industria de apărare

Cum a fost alocată suma de 16,68 miliarde de euro

alocă României 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic. Într-o intervenție în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, ministrul Economiei a explicat cum a fost acceată suma și cum va fi folosită.

„Am preluat situația din mers, pentru că în timp ce alții își făceau temele pentru a atrage cât mai mulți bani, noi eram în chinurile alegerilor cu necunoscute despre cine și cum va gestiona situația în România. A fost o muncă intensă, conjugate, între Administrația Prezidențială, prim-ministrul, Ministerul de Finanțe, Ministerul Apărării.

Am trimis o serie de detalii despre justificarea pentru care vom avea nevoie de această sumă de bani. A fost aprobată cea mai mare parte a sumei de bani pentru care am trimis justificarea și urmează ca până la finalul lunii noiembrie, pe 29 noiembrie, să trimitem concret din ce se compune această sumă de bani.

De exemplu, mașina de luptă a infanteriei, tancuri, muniție, cu cine le facem și cât costă pentru a compune această sumă de bani care ne-a fost aprobată. Se lucrează la acest lucru. Este o listă de priorități de înzestrare generată de Armata Română”, a explicat .

Cum pot fi accesate finanțările SAFE

Ministrul Radu Miruță a relatat în ce constă instrumentul financiar SAFE prin care statele UE pot primi fonduri pentru înzestrarea armatei și pentru dezvoltarea industriei de apărare. Este vorba despre împrumuturi cu dobânzi foarte mici și o perioadă foarte lungă de rambursare. Astfel prin pot fi accesate împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani şi o perioadă de graţie de 10 ani. În funcţie de opţiunea statului, poate fi acordată şi o prefinanţare de 15% din împrumut.

„Toată această sumă de bani este un împrumut la dobânzi de vreo șapte ori mai mici decât ceea ce există pe piață, cu o perioadă de rambursare foarte mare. Este cea mai avantajoasă metodă de a accesa niște bani pentru industria de armament. O altă condiție suplimentară, pentru a atrage acești bani, este să se meargă într-o asociere a unor entități din două țări membre ale UE.

Fie statul cu o firmă privată, fie două firme private, dar trebuie să fie companii din țările UE. Se lucrează la o astfel de mapare, suntem într-o legătură cu MInisterul Apărării pentru că de la ei se pornește. Armata menționează care sunt echipamentele de care are nevoie, după care vine ministerul Economiei care gestionează în cel mai eficient mod cu putință ca aceste necesități să se producă cât de mult pe teritoriul României”, a mai spus ministrul Economiei.

O oportunitate pentru industria de apărare

Radu Miruță a mai declarat, referitor la acest program, că reprezintă o oportunitate pentru România și pentru industria de apărare autohtonă. Astfel, prin asocierea cu o mare companie, care să vină cu tehnologie modernă, fabricile de armament românești vor putea să producă mult mai eficient și la costuri competitive.

„Dacă este vorba despre mașina de luptă a infanteriei, se poate face la Automecanica Moreni sau la Uzina Mecanică București; dacă este vorba de diverse calibre de muniție, se pot face la una din fabricile de muniții, dintre Dragomirești, Sadu, Plopeni etc; dacă este vorba despre aviație avem la Ghimbavi, la Craiova.

Preocuparea pe care o am este ca transferul de tehnologie să se facă de la una dintre companiile de top – pentru că Armata Română are nevoie de dispozitive militare de performanță. Și atunci este o oportunitate fantastică ca una din entitățile care are o astfel de tehnologie, forțate de contextul în care se pot accea acești bani, să facă un parteneriat cu una din fabricile de armament din România pentru a îndeplini condițiile de atragere a acestor bani.

Este un moment foarte bun pentru noi să mai dezmorțim un pic industria de apărare, că ne asociem cu cineva care vine cu tehnologie ca să începem să producem și noi mai eficient”, a mai spus Radu Miruță.