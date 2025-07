Radu Miruță: Ministerul Economiei are o clădire în care funcționează mai multe firme, dar de 18 ani nu încasează niciun leu chirie. E exclus ca predecesorii mei să nu fi știut (VIDEO)

Radu Miruță (USR), ministrul Economiei, a povestit miercuri, pe B1 TV, cum a descoperit că ministerul are o clădire în București cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme, dar n-a încasat niciun ban din chirii în ultimii 18 ani. Acesta a precizat că a cerut în instanță evacuarea clădirii în procedură de urgență. Miruță a mai afirmat că este „exclus” ca predecesorii săi să nu fi știut: „mi-au povestit colegii din minister”.

Cum a aflat Miruță de clădirea ministerului închiriată de un oarecare

Întrebat cum putea cineva să închirieze o clădire a ministerului dacă n-avea un contract valabil cu ministerul, Radu Miruță a răspuns: „Cu tupeu și cu delăsare din partea ministerului. E ca și cum eu cu dvs ne facem o firmă pe care o denumim B1TV și de mâine spunem că în sediul în care dvs vă desfășurați activitatea noi facem un contact cu altcineva și cine are sediul respectiv în realitate nu zice nimic. Exact ăsta a fost mecanismul”.

Acesta a precizat că „există o decizie ca clădirile Guvernului să nu plătească impozit”.

Miruță a povestit că a aflat despre acest caz după ce niște colegi din minister i-au cerut acordul pentru a închiria niște spații de la privat, pentru că ei nu mai aveau loc în clădire. El le-a cerut la schimb o hârtie prin care ei să valideze că ministerul nu mai are spații în altă parte „și n-au mai venit a doua zi cu hârtia aia. Și a rămas în mintea mea așa o îngrijorare dacă oamenii ăștia chiar n-au pe unde să stea, să văd ce soluții le găsesc. Și printre roabele de documente care vin zilnic la semnat am văzut ceva cu o clădire de pe șoseaua Olteniței 225 despre care eu nu știam că ar fi sediu al ministerului acolo și am început să întreb”.

Cât costă chiria în clădirea Ministerului Economiei

Ministrul a mai afirmat că nimeni nu voia să-l lămurească, până i-a băgat pe toți în ședință: „Domnule, râdem, glumim, dar lămuriți-mă cu clădirea asta! Și au început oamenii să-mi povestească cum de 18 ani cineva se autointitulează ca fiind din partea Ministerului Economiei. Și-a făcut omul o firmă ca să poată să facă contracte și, la bucată, vreo 54 de birouri au fost închiriate cu sume între 240 – 4.800 euro, plus TVA, lunar”.

Radu Miruță a declarat apoi că a dat dispoziție de evacuare din clădirea respectivă: „S-a trimis la Parchet întreg dosarul cu situația, s-a depus acțiune în instanță pentru evacuare rapidă, vom intra în posesia clădirii și-o vom fructifica în interesul ministerului”.