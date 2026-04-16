Nicușor Dan, ca președinte, trebuie să joace un rol de mediator în actuala . Radu Miruță, ministrul Apărării, recunoaște că este nevoie de un mediator neutru, neimplicat în disputele dintre partide.

Nicușor Dan își joacă rolul constituțional

(USR), a afirmat joi seară, la B1 TV, în emisiunea News Pass că preşedintele Nicuşor Dan se comportă ca un în criza politică actuală. El a precizat că România are nevoie de un astfel de personaj, neutru. Miruță a răspuns criticilor din spațiul public, venite în special dinpre PNL care îl acuză pe șeful statului că nu-i ia apărarea public lui Ilie Bolojan.

„Trebuie să privim în cheia reglementării constituţionale. Preşedintele, când ajunge preşedinte, nu este membru unui partid politic, ci este mediator. Şi da, clasa politică astăzi, coaliţia de guvernare astăzi, are nevoie de mediator”, a afirmat ministrul Apărării.

El a precizat că un astfel de personaj, neutru, este necesar în actualul context politic, în care se prefigurează o criză cu consecințe destul de grave.

„Mi se pare groaznic că în toate lucrurile astea care se mişcă la nivel internaţional, încărcături nucleare, extinderea capacităţilor de apărare, NATO, înarmare la nivel european, preţ petrol, România discută de două ori pe zi dacă PSD iese la guvernare sau nu. Şi asta pentru că PSD injectează aceste lucruri”, a mai adăugat ministrul

Ce a declarat președintele despre scandalul din coaliție?

Clarificările lui Radu Miruță vin în contextul poziției publice asumate de președintele României. Nicușor Dan a declarat, într-un interviu, la Europa FM că nu dorește să se implice de o parte sau de alta în actuala criză politică. El precizat că dorește să-și păstreze poziția de neutralitate și de mediator pe care i-o conferă Constituția.

„Nu vreau să fiu de o parte sau de alta. Suntem într-o situație în care fiecare din aceste partide, într-un mod oarecum legitim față de membrii lor, își va exprima democratic acțiunea politică. Voi încerca să îi aduc la masă”, a răspuns Nicușor Dan la insistențele moderatorului de la Europa FM care dorea să știe de ce nu este de partea lui Bolojan.

Această atitudine îi deranjează, însă, pe adepții lui , care și-ar fi dorit un președinte partizan. Politicieni, influenceri și tot felul de analiști îi reproșează șefului statului că nu ia poziție oficial în susținerea actualului premier, în disputa cu PSD. Aceasta chiar cu riscul de a încălca prevederile constituționale și de a renunța la atribuțiile de mediator ce-i revin prin lege.

„Evident, mă uit la toate scenariile posibile pentru săptămânile viitoare. Dar nu am un atribut constituțional pentru a interveni. E o dispută între partide, nu depinde de mine. Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată. O soluție care să realizeze ce am spus că trebuie să facem – o coaliție pro-occidentală care să ducă România înainte”, a răspuns președintele, întrebat ce va face în cazul unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului.