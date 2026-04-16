B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian Teampău
17 apr. 2026, 00:00
Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria în alegeri. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Nicușor Dan, ca președinte, trebuie să joace un rol de mediator în actuala criză politică. Radu Miruță, ministrul Apărării, recunoaște că este nevoie de un mediator neutru, neimplicat în disputele dintre partide. 

Nicușor Dan își joacă rolul constituțional

Radu Miruţă (USR), a afirmat joi seară, la B1 TV, în emisiunea News Pass că preşedintele Nicuşor Dan se comportă ca un mediator în criza politică actuală. El a precizat că România are nevoie de un astfel de personaj, neutru. Miruță a răspuns criticilor din spațiul public, venite în special dinpre PNL care îl acuză pe șeful statului că nu-i ia apărarea public lui Ilie Bolojan.

„Trebuie să privim în cheia reglementării constituţionale. Preşedintele, când ajunge preşedinte, nu este membru unui partid politic, ci este mediator. Şi da, clasa politică astăzi, coaliţia de guvernare astăzi, are nevoie de mediator”, a afirmat ministrul Apărării.

El a precizat că un astfel de personaj, neutru, este necesar în actualul context politic, în care se prefigurează o criză cu consecințe destul de grave.

„Mi se pare groaznic că în toate lucrurile astea care se mişcă la nivel internaţional, încărcături nucleare, extinderea capacităţilor de apărare, NATO, înarmare la nivel european, preţ petrol, România discută de două ori pe zi dacă PSD iese la guvernare sau nu. Şi asta pentru că PSD injectează aceste lucruri”, a mai adăugat ministrul

Ce a declarat președintele despre scandalul din coaliție?

Clarificările lui Radu Miruță vin în contextul poziției publice asumate de președintele României. Nicușor Dan a declarat, într-un interviu, la Europa FM că nu dorește să se implice de o parte sau de alta în actuala criză politică. El  precizat că dorește să-și păstreze poziția de neutralitate și de mediator pe care i-o conferă Constituția.

„Nu vreau să fiu de o parte sau de alta. Suntem într-o situație în care fiecare din aceste partide, într-un mod oarecum legitim față de membrii lor, își va exprima democratic acțiunea politică. Voi încerca să îi aduc la masă”, a răspuns Nicușor Dan la insistențele moderatorului de la Europa FM care dorea să știe de ce nu este de partea lui Bolojan.

Această atitudine îi deranjează, însă, pe adepții lui Ilie Bolojan, care și-ar fi dorit un președinte partizan. Politicieni, influenceri și tot felul de analiști îi reproșează șefului statului că nu ia poziție oficial în susținerea actualului premier, în disputa cu PSD. Aceasta chiar cu riscul de a încălca prevederile constituționale și de a renunța la atribuțiile de mediator ce-i revin prin lege.

„Evident, mă uit la toate scenariile posibile pentru săptămânile viitoare. Dar nu am un atribut constituțional pentru a interveni. E o dispută între partide, nu depinde de mine. Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată. O soluție care să realizeze ce am spus că trebuie să facem – o coaliție pro-occidentală care să ducă România înainte”, a răspuns președintele, întrebat ce va face în cazul unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului.

Tags:
Citește și...
Bolojan lansează reforme la foc automat. Premierul și-a adus aminte de restructurarea companiilor de stat
Politică
Bolojan lansează reforme la foc automat. Premierul și-a adus aminte de restructurarea companiilor de stat
Radu Miruță transformă nimicul lui Trump în bici. Ce spune despre beneficiile primite în schimbul permisiunii date SUA de a folosi bazele aeriene (VIDEO)
Politică
Radu Miruță transformă nimicul lui Trump în bici. Ce spune despre beneficiile primite în schimbul permisiunii date SUA de a folosi bazele aeriene (VIDEO)
Radu Miruță a dezvăluit ce va face USR, dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR (VIDEO)
Politică
Radu Miruță a dezvăluit ce va face USR, dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR (VIDEO)
Ministrul Mediului sesizează ANPC și primăriile din București pentru panourile despre cezariană
Politică
Ministrul Mediului sesizează ANPC și primăriile din București pentru panourile despre cezariană
Adrian Zuckerman: „România are un potențial absolut enorm, dar nu s-a făcut nimic. Unii au spus că nu există o influență rusă în Guvern. Eu spun că există” (VIDEO)
Politică
Adrian Zuckerman: „România are un potențial absolut enorm, dar nu s-a făcut nimic. Unii au spus că nu există o influență rusă în Guvern. Eu spun că există” (VIDEO)
Ce fel de șefi și-ar dori Nicușor Dan la serviciile secrete. Președintele vrea un acord politic pe acest subiect
Politică
Ce fel de șefi și-ar dori Nicușor Dan la serviciile secrete. Președintele vrea un acord politic pe acest subiect
Nicușor Dan nu exclude un guvern minoritar. Ce riscuri vede într-un asemenea scenariu
Politică
Nicușor Dan nu exclude un guvern minoritar. Ce riscuri vede într-un asemenea scenariu
Nicușor Dan, întrebat de ce nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu: „Nu am televizor acasă din cauza copiilor”
Politică
Nicușor Dan, întrebat de ce nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu: „Nu am televizor acasă din cauza copiilor”
Guvernul anunță deblocarea angajărilor din educație. Ce posturi vor putea fi ocupate
Politică
Guvernul anunță deblocarea angajărilor din educație. Ce posturi vor putea fi ocupate
Nicușor Dan respinge ideea unui guvernări PSD – AUR. Mesaj cu subînțeles pentru Ilie Bolojan și PNL
Politică
Nicușor Dan respinge ideea unui guvernări PSD – AUR. Mesaj cu subînțeles pentru Ilie Bolojan și PNL
Ultima oră
23:56 - Mii de studenți români, loviți de scandalul burselor din Marea Britanie. Ce sume li se cer înapoi
23:29 - Franța se pregătește pentru alegerile prezidențiale. Macron anunță o lege împotriva „interferenţelor străine”
23:08 - Bolojan lansează reforme la foc automat. Premierul și-a adus aminte de restructurarea companiilor de stat
23:06 - Alertă majoră la Spitalul Sf. Pantelimon. O persoană a avariat instalația de alimentare cu oxigen. Cum au reacționat autoritățile
22:26 - Radu Miruță transformă nimicul lui Trump în bici. Ce spune despre beneficiile primite în schimbul permisiunii date SUA de a folosi bazele aeriene (VIDEO)
22:23 - Un robot umanoid a devenit viral în Polonia după ce a fugărit o turmă de mistreți în afara Varșoviei (VIDEO)
22:10 - Radu Miruță a dezvăluit ce va face USR, dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR (VIDEO)
21:51 - Ministrul Mediului sesizează ANPC și primăriile din București pentru panourile despre cezariană
21:38 - Adrian Zuckerman: „România are un potențial absolut enorm, dar nu s-a făcut nimic. Unii au spus că nu există o influență rusă în Guvern. Eu spun că există” (VIDEO)
21:17 - Lovitură pentru Donald Trump: Justiția blochează din nou construcția sălii de bal de la Casa Albă