Radu Miruță vede un beneficiu în faptul că armata americană a dislocat mai multe avioane de realimentare în românești. Ministrul Apărării crede că cei 500 de militari americani ce deservesc aceste echipamente sunt aici să apere România

Cum face Radu Miruță bici din nimicul primit de la Trump

a fost întrebat în emisiunea News Pass ce beneficii are România pentru permisiunea acordată de a disloca mai multe echipamente de comunicații și avioane de alimentare folosite în războiul din Orientul Mijlociu. Radu Miruță a spus că simpla prezență a acestor avioane și a militarilor americani care le deservesc reprezintă un beneficiu.

„Nu trebuie să vindem un produs de două ori. România are un parteneriat cu Statele Unite din 2005. Ce-am făcut noi acum trei săptămâni nu a fost decât să respectăm ce ne asumasem în 2005. Însă nu este lucrul ăsta trecut cu vederea în plan militar, în plan diplomatic”, a declarat oficialul guvernamental.

Ministru face o confuzie spunând că echipamentele dislocate în România vor fi folosite pentru apărarea țării, în cazul unui eventual conflict. El crede că aceste echipamente și militarii care le deservesc vor contribui la întărirea nivelului de securitate. În realitate, vor fi retrase imediat ce se va încheia cu Iranul.

„Vin niște capacități suplimentare de apărare pe teritoriu național din partea Statelor Unite… E vorba de ce s-a apropiat acum 3 săptămâni în Parlament. Sunt niște capacități de comunicații prin satelit, sunt până la 15 aeronave de realimentare, care sunt gestionate de până la 500 de militari”, a mai spus ministrul.

Ministrul Apărării neagă evidența

În momentul în care moderatoarea emisiunii, Laura Chiriac, i-a atras atenția că aceste avioane și echipamente militare sunt folosite în războiul din Orientul Mijlociu, Radu Miruță a negat evidența. El a spus că nu știe unde sunt folosite aceste avioane pentru că nu scrie în documentele oficiale.

„Nu știm unde atacă. Deci, ca să fim foarte clari, Ministerul Apărării, Administrația Prezidențială, conform regulilor, nu dă o decizie, o aprobare despre unde să plece aceste aeronave. Dacă vreți, noi suntem cei care le permitem parcarea”, a mai spus Miruță.

Mai mult, ministrul este convins că avioanele și personalul dislocat pe teritoriul românesc contribuie la apărarea României, deși misiunea lor este cu totul alta.

„500 de militari al Armatei Statelor Unite care vin pe teritoriu național, de unde cât sunt aici, apără România nu este un lucru puțin, pentru că intrăm și noi într-o fentă din asta, a unora care sunt cu o critică permanentă în buzunar. În toamna anului trecut, când eu eram la Ministerul Economiei, începuse seara de seara o dezbatere și o critică că pleacă militarii americani din România. De ce pleacă? România e slabă. Ne părăsesc. Pleacă. Era o rotație din asta clasică….Au plecat și din alte țări. Acum vin… Planul de mobilizare s-ar putea să însemne numere mai mare în alte țări. Și să știți că puterea unei armate nu e doar în număr de militari. Este o sumă din asta vectorială între câți bocanci calcă pe sol și ce tehnică au luat dispozitie să folosească”, a concluzionat Miruță.