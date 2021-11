Raluca Turcan: Motivul real pentru care românii de multe ori aleg să plece în străinătate ține de nivelul veniturilor

Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii, a atras atenția că de foarte multe ori românii aleg să plece din țară nu pentru că în România nu ar fi locuri de muncă, ci pentru că în general în străinătate joburile sunt mai bine plătite. Oficialul a participat vineri la Topul Național al Firmelor Private, unde a susținut un discurs adresat patronilor români de IMM-uri, transmite Agerpres.

Raluca Turcan, despre nivelul veniturilor din România și românii care aleg să plece în străinătate

„Românii preferă să plece în străinătate, într-o piaţă a muncii liberă, cu joburi mai bine plătite de foarte multe ori în străinătate şi aleg să plece în loc să caute un loc de muncă în ţară. În România sunt locuri de muncă, dar pentru a le ţinti avem nevoie de calificare şi de formare mult mai aplicate şi de asemenea de o interacţiune pe care încercăm să o simplificăm între angajaţi şi angajatori. Dar nu mai puţin important este şi nivelul de salarizare pe care putem să-l asigurăm în România, pentru că motivul real pentru care românii aleg să plece de multe ori în străinătate este cel care ţine de nivelul veniturilor”, a declarat oficialul.

Raluca Turcan susține că tocmai nivelul redus al veniturilor din România a fost motivul pentru care Guvernul a inițiat din timp dezbaterea pe creșterea salariului minim, care de la 1 ianuarie va ajunge la un nivel de 2.550 de lei.

„De aceea am iniţiat dezbaterea din timp a procedurii de majorare a salariului minim pe economie, şi aici vă mulţumesc dumneavoastră, celor din Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, că ne-aţi fost parteneri. Aţi fost parteneri alături de sindicate şi am încercat să stabilim un nivel care pentru dumneavoastră, ca reprezentanţi ai mediului de afaceri, părea mare, pentru sindicate părea acceptabil, iar pentru oameni poate că părea insuficient. Dar cu toate acestea, într-un acord comun, am agreat ca de la începutul lui 1 ianuarie salariul minim să crească la un nivel de 2.550 de lei, cu o majorare a de 10% pe net, ceea ce pentru mulţi angajatori poate să reprezinte un efort greu de susţinut, şi pentru asta eu vă mulţumesc, în calitate de ministru al Muncii, că aţi acceptat un strigăt de ajutor care până la urmă şi noi ca autorităţi, dar şi dumneavoastră ca angajatori, l-aţi primit din partea celor care lucrează pentru dumneavoastră”, a adăugat Raluca Turcan.