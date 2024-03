Raport NATO: România a cheltuit pentru Apărare doar 1,6% din PIB în 2023, cel mai mic procent din 2017 până în prezent. Iohannis promisese 2,5% / Suntem la coada clasamentului privind investițiile propriu-zise / Cum stă Olanda

Un raport oficial al NATO arată că România a cheltuit în 2023 pentru Apărare doar 1,6% din PIB, departe de procentul de 2,5% pe care l-a promis președintele Klaus Iohannis. Mai mult, România e chiar codașă în NATO când vine vorba despre investițiile propriu-zise în echipamente. În statisticile oficiale, Olanda stă mai bine decât România la ambele capitole.

Amintim că Iohannis pentru funcția de secretar general al NATO. Adversarul său e olandezul Mark Rutte.

Angajamentele lui Iohannis privind investițiile în Apărare

„Am decis împreună, și această discuție a pornit din CSAT, să alocăm 2,5% din PIB pentru Apărare. Acest lucru se va întâmpla începând cu bugetul următor, pe anul 2023”, declara președintele Klaus Iohannis, pe 22 iunie 2022.

Iar în recentul articol din Politico, în care de candidat la șefia NATO, Iohannis a punctat: „Cu toții trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajunge la minimul de 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare și să investim cel puțin 20% în echipamente majore, cât mai curând posibil”.

Cum stăm, de fapt, cu înzestrarea Armatei

Potrivit raportului oficial NATO, citat de și , România a cheltuit în 2023 pentru Apărare doar 1,6% din PIB, nu 2,5% cum s-a angajat Iohannis. Astfel, suntem sub media NATO de 1,73% și sub pragul de 2% la care ne-am angajat împreună cu toți ceilalți membri ai alianței. Ca procent din PIB, am cheltuit mai puțin decât Olanda (1,63%).

România a atins țina de 2% din PIB doar în 2020, când a cheltuit 2,01%, iar de atunci cheltuielile cu Apărarea au scăzut constant, iar procentul din 2023 e cel mai mic din 2017 până în prezent.

În cifre absolute, România a avut anul trecut un buget al Apărării de 5,6 miliarde de dolari. Spre comparație, Olanda a avut un buget de 16,5 miliarde de dolari.

La capitolul investiții efective în echipamente, România e pe locul 5… de la coadă. A cheltuit doar 21,9% din totalul bugetului de Apărare. Lider detașat e Polonia, care a cheltuit pe înzestrare 53,6% din bugetul total al Apărării. Și aici Olanda e înaintea României (25,5%).