Rareș Bogdan, dezvăluiri din timpul Consiliului JAI: Austria a propus amânarea votului / Olanda a cerut decuplarea României de Bulgaria (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan a dezvăluit care au fost discuțiile din Consiliul JAI, în urma căruia Austria a votat împotriva aderării României în Schengen. Acesta a spus că România a propus să intre în Schengen la toamnă, dar să existe un vot favorabil astăzi. Propunerea a fost însă respinsă de Austria:

„La ora 10:00 propunerea noastră a fost de vot, am spus că nu acceptăm o mutare a votului pe altă dată, Austria a cerut ca votul să fie dat în septembrie, noi ne-am opus. Am spus că e nevoie de vot astăzi. Am considerat că este important să vedem fiecare cum se poziționează. A urmat o nouă propunere a Austriei ca votul să fie dat în iunie. Am spus că suntem de acord să intrăm terestru în luna octombrie și aeroportuar în martie, dar votul trebuie dat astăzi. Austria s-a opus și a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi sau mutarea pe o altă ședință JAI”.

De asemenea, Olanda a propus decuplarea României de Bulgaria în procesul aderării la Zona Schengen. Bulgaria a respins însă propunerea:

„Nu am acceptat acest lucru și a intervenit Olanda care a solicitat decuplarea de Bulgaria, care a spus că în cazul în care rămâne cuplaj va fi nevoită să voteze împotrivă și nu doresc acest lucru. Au spus că au o problemă strict cu Bulgaria deoarece este instabilitate politică, au avut trei rânduri de alegeri în trei ani, este o problemă legată de securizarea granițelor cu Turcia și o problemă legată de crimă organizată. A fost vot, România a fost de acord cu decuplarea, Bulgaria s-a opus decuplării. Atunci s-a trecut la vot, un vot în care Austria a votat împotriva accesului României în Spațiul Schengen. Olanda a votat împotriva Bulgariei și implicit împotriva României din cauza acestui cuplaj”.

Rareș Bogdan a mai precizat care sunt opțiunile pe care România le are la îndemână: când Suedia sau Spania preiau președinția Consiliului, când are loc Consiliul European săptămâna viitoare sau atacarea la Curtea Europeană de Justiție:

„Fie ca Suedia, dar Suedia a exprimat că nu dorește să pună pe ordinea de zi a JAI subiectul extinderii Schengen. De asemenea, Spania în toamnă. La Consiliul de pe 15-16 de la Bruxelles, președintele Iohannis să ducă în Consiliu un vot. Acesta este forul superior care bate toate forurile UE. Dar nu știm poziția Austriei sau atac la Curtea Europeană de Justiție. Aici este o problemă legată de termenul foarte lung, de 2-3 ani”.