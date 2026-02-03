Rareș Bogdan rupe tăcerea. Europarlamentarul PNL a declarat, la Antena 3 CNN, că nu i-a spus premierului Ilie Bolojan că „distruge partidul” în cadrul întâlnirii tensionate a conducerii PNL, desfășurate luni seara. El admite, însă, că i-a atras atenția liderului partidului asupra riscului de a-și slăbi propria poziție politică prin solicitarea repetată a unor voturi de încredere în interiorul formațiunii.

Totodată, Rareș Bogdan a respins ideea că în PNL ar fi izbucnit un „măcel” și a susținut că amploarea scandalului a fost amplificată de relatările din presă. De asemenea, a precizat că nu face parte din nicio tabără care să comploteze împotriva conducerii partidului.

Ce apare în stenogramele ședinței și cum le explică Rareș Bogdan

Potrivit unor stenograme, europarlamentarul i-ar fi spus premierului: „distrugi partidul, nu e firesc să ceri vot din lună în lună, eşti președinte ales și e absolut absurd, de fapt te fragilizezi singur.”

Rareș Bogdan afirmă, însă, că pasajul apărut în spațiul public nu reflectă fidel intervenția sa și că afirmațiile ar fi fost scoase din context.

„Poate nu au fost atenți la ce am spus că am spus mai multe. Eu nu am spus „distrugi partidul”, restul citării mele e corectă. Am spus că ‘nu cred că ajută pe cineva nici pe tine, Ilie, nici partidul, că ceri atât de multe confirmări, ești președinte al partidului, nimeni nu îți contestă poziția, ai fost ales cu o majoritate covârșitoare, nu cred că e cazul ca la fiecare două luni să ceri reconfirmări, atât timp cât nimeni din sala asta nu îți contestă chestiuni legate de partid’. Sunt alte probleme”, a declarat Rareș Bogdan, la .

Rareș Bogdan rupe tăcerea. Există sau nu „tabere” și puci în interiorul PNL

Europarlamentarul susține că discuțiile din au fost dure, dar normale pentru un partid democratic și că nu se poate vorbi despre un conflict intern de tip „puci”.

„În PNL nu e scandalul care se proiectează în spațiul public nici pe departe. Nu sunt tabere în PNL, puciști și anti-puciști. Sunt oameni care vor să afle, nu de la TV, măsurile pe care ei apoi trebuie să le explice oamenilor”, a spus Bogdan.

Potrivit acestuia, nemulțumirile din interiorul partidului țin, mai degrabă, de lipsa unei comunicări clare privind deciziile politice, nu de o tentativă de schimbare a conducerii.

Ar trebui schimbat Ilie Bolojan de la conducerea PNL sau din fruntea Guvernului?

Rareș Bogdan a respins categoric ideea că Ilie Bolojan ar trebui înlocuit din funcțiile de conducere, subliniind că premierul se bucură de o cotă de încredere mai mare decât partidul.

„Cine crede că astăzi trebuie schimbat Ilie Bolojan greșește. El trebuie să schimbe stilul și optica, nu trebuie să fie schimbat de la Palatul Victor și vă spun de ce, e foarte simplu. Ilie Bolojan astăzi are șase-șapte procente la încredere peste partid. PNL, astăzi, nu are un lider politic care să aibă cu șase-șapte procente peste scorul partidului. Asta nu înseamnă că toți suntem fericiți și că ceea ce face Ilie Bologan, din punct de vedere al guvernării, repet, strict al guvernării, ca abordare, este cel mai bine”, a mai spus Bogdan.