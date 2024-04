Rareș Bogdan vrea coaliție cu PSD pe 10 ani: Președintele să fie Nicolae Ciucă

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a declarat că vrea coaliție de guvernare cu PSD pe 10 ani, pe model german, iar Nicolae Ciucă să fie președintele țării.

„Cam 10 ani de aici înainte, ca în Germania. În coaliția CDU-SPD, din care din când în când mai făcea parte FDP-ul liberal, un fel de UDMR, sigur că altceva, vioara întâi a fost permanent CDU.

Îmi doresc ca vioara întâi să fie Nicolae Ciucă, respectiv PNL, în parteneriat cu SPD-ul (social-democrații – n.red.) nu al domnului Scholz sau al domnului Schroeder, ci cu al domnului Ciolacu.

Când m-am referit la 10 ani, vorbind despre doamna Merkel, cu regim parlamentar ca și cel german, în care cancelarul are și roluri pe care le are președintele, am vorbit de fapt despre o proiecție de putere pentru 10 ani a unui președinte, Nicolae Ciucă”, a declarat Rareș Bogdan, pentru

Ciucă (PNL), despre alianța cu PSD: E pentru securitatea şi siguranţa cetăţenilor

În ultimele luni, mai mulți lideri ai ambelor partide s-au pronunțat în favoarea continuării acestei colaborari și după alegeri.

„Este o alianţă pentru români, este o alianţă pentru stabilitate, este o alianţă pentru progresul României, este o alianţă pentru asigurarea parcursului nostru european şi transatlantic, este o alianţă pentru securitatea şi siguranţa cetăţenilor”, președintele PNL, Nicolae Ciucă.

Iar liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, că „am făcut o coaliție de guvernare într-un moment dificil al României și pot să îmi permit să spun că avem un guvern funcțional, fără scandaluri, unde indiferent de la ce partid suntem ne simțim o echipă. (…) După votul românilor vom vedeea dacă această alianță electorală se va transforma într-o alianță politică”.