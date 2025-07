Răspunsul ministrului de Finanțe, întrebat dacă ia în calcul impozitarea progresivă (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, , a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă mai ia în calcul impozitarea progresivă .

„Nu ar trebui să schimbăm lucruri care funcționează”

Ministrul a menționat că nu e de acord cu această măsură. Însă, dacă ar fi fost luată, ea necesita măcar un an și jumătate-doi de pregătire pe sistemul actual al ANAF.

„Din punctul meu de vedere, cota aceasta pe care o avem astăzi a funcționat. Nu ar trebui să schimbăm lucruri care funcționează și care în ultimii 20 de ani ne-au adus predictibilitate fiscală și ne-au adus investiții. Și n-ar trebui să facem acest lucru pentru că trebuie să ne uităm la competitorii noștri din jur, țările din jurul nostru, să nu ne comparăm cu țările din vestul Europei, să ne comparăm cu țările din jurul nostru și să vedem că trebuie să ne menținem acest avantaj competitiv. Din punctul meu de vedere, nu cred că această măsură este oportună”.

„Nici să vrem nu am fi putut să o luăm”

Întrebat dacă măsura de creșterea TVA a fost mai „oportună” decât ar fi fost impozitarea progresivă, ministrul a răspuns:

“Impozitarea progresivă, tehnic vorbind, și dacă presupunem că am fi vrut să o luăm, nu o puteam aplica. Ea necesită măcar un an jumătate-doi de pregătire pe sistemul actual al ANAF. Deci nici să vrem nu am fi putut să o luăm, dar eu nu sunt de acord cu ea și vreau să păstrăm cota unică”.