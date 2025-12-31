B1 Inregistrari!
Politică » Guvernul Bolojan a revenit asupra unei măsuri controversate. Ce decizie a luat în ultima ședință din acest an (Surse)

Guvernul Bolojan a revenit asupra unei măsuri controversate. Ce decizie a luat în ultima ședință din acest an (Surse)

Ana Maria
31 dec. 2025, 16:48
Guvernul Bolojan a revenit asupra unei măsuri controversate. Ce decizie a luat în ultima ședință din acest an (Surse)
Cuprins
  1. Guvernul Bolojan a luat decizia. Ce prevedea, inițial, varianta discutată la nivel guvernamental
  2. Care este impactul financiar și despre ce sume vorbim
  3. Ce prevedea OUG-ul discutat anterior de Guvernul Bolojan și de ce s-a revenit asupra deciziei
  4. Cum influențează contextul social și presiunea publică această decizie

Guvernul Bolojan a decis, în ultima ședință din acest an, să renunțe la măsura care prevedea înghețarea ajutorului anual acordat veteranilor și văduvelor de război, potrivit unor surse. Executivul va majora sumele începând cu 1 ianuarie 2026, în raport cu rata inflației, estimată la 5,6%, impactul bugetar fiind catalogat drept nesemnificativ.

Guvernul Bolojan a luat decizia. Ce prevedea, inițial, varianta discutată la nivel guvernamental

Inițial, la nivelul Guvernului fusese luată în calcul menținerea ajutorului la nivelul din 2024 și pentru anul 2026. Surse guvernamentale susțin că Executivul a reevaluat situația după reacții publice și argumente sociale, concluzionând că efortul financiar este redus în raport cu importanța simbolică și socială a măsurii.

Care este impactul financiar și despre ce sume vorbim

Potrivit acelorași surse, impactul bugetar se ridică la doar câteva mii de lei anual, estimările inițiale indicau o sumă de aproximativ 9.000 de lei. Astfel, ajutorul ar urma să crească de la 456 de lei la aproximativ 482 de lei pentru cei 620 de beneficiari.

Ce prevedea OUG-ul discutat anterior de Guvernul Bolojan și de ce s-a revenit asupra deciziei

Înaintea acestei decizii, pe masa Guvernului se afla un proiect de ordonanță de urgență al Ministerului Muncii care prevedea înghețarea ajutorului pentru anii 2025 și 2026, invocând controlul cheltuielilor. Deși documentul recunoștea că impactul bugetar nu ar fi fost major, Executivul optase inițial pentru menținerea nivelului actual. După reacții critice în spațiul public, decizia a fost reevaluată potrivit Știripesurse.

Cum influențează contextul social și presiunea publică această decizie

Contextul social a cântărit mult, mai ales după ce, de la 1 august 2025, veteranii, văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal și unele mame aflate în concediu de creștere au fost obligați să plătească CASS. Măsura a fost criticată intens, fiind percepută drept o povară suplimentară pentru persoane cu venituri reduse.

Proiecte susținute de PSD, care prevăd eliminarea plății CASS pentru aceste categorii, au fost adoptate tacit de Senat și se află la Camera Deputaților, for decizional. Potrivit datelor prezentate, doar în luna august contribuțiile plătite de veterani, văduve de război și persoane persecutate politic s-au ridicat la peste 10,8 milioane de lei, sumă redusă la nivelul bugetului general, dar importantă pentru beneficiari.

