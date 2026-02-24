Ciprian Ciucu este în război deschis cu Daniel Băluță, liderul PSD , pe tema facturii pe care o plătesc bucureștenii pentru . Politicianul social-democrat îl acuză pe primarul general că blochează proiectul de hotărâre care ar permite bucureștenilor să plătească doar pentru apa caldă și căldura furnizată la parametrii prevăzuți de standardele legale.

Ciprian Ciucu îi dă replica lui Daniel Băluță

Primarul general s-a dezlănțuit împotriva partenerului de coaliție, din PSD, căruia îi aduce acuzații grave. Ciprian Ciucu nu este de acord cu propunerea lui Daniel Băluță. El susține că schimbarea procedurii de facturare, propusă de PSD, care ar reduce prețul plătit de bucureșteni ar avea drept consecință falimentarea și insolvența Termoenergetica.

„Domnul Băluță a intrat în campanie și preferă să sacrifice bucureștenii pentru circul pe care îl face. A venit îmbrăcat într-un tricou. Totul a fost o regie. Își dorea să nu treacă acest proiect sau să nu fie votat. Acest proiect reprezintă o mare problemă pentru bucureșteni. În momentul în care subvenționezi, la modul la care subvenționăm termia, să inciți populația să nu plătească facturile duce la intrarea în insolvență a Termoenergetica.

Sau mărești și mai mult subvenția. Adică iei bani de la spitale, de la drumuri, de la parcuri, de la toate utilitățile publice ca să acoperi acea gaură pentru că oamenii nu-și plătesc factura.

Ceea ce este foarte periculos în acest joc pe care îl face PSD astăzi este că o insolvență – vorbim despre 1,6 miliarde de lei pe care Termoenergetica le are datorii la Elcen. Elcen a primit de la guvern 5 miliarde de lei, din Fondul de modernizare tocmai ca să producă agent termic la un preț mai bun. Pentru ca gigacaloria să fie mai ieftină. Și trebuie să modernizeze CET-urile”, a spus Ciprian Ciucu.

Consecințele insolvenței Termoenergetica

Ciprian Ciucu a declarat că în cazul insolvenței Termoenergetica se va ajunge la cea de-a doua insolvență a Elcen, care înseamnă, automat, falimentul aceste companii. Or, susține el, într-o astfel de situație, s-ar pierde banii pentru modernizare.

„Or, insolvența Termoenergetica ar presupune a doua insolvență consecutivă a Elcen, care înseamnă automat faliment, care înseamnă adio 5 miliarde de la buget, din fondul de modernizare care să ducă la scăderea prețului la gigacalorie, la apa caldă și la căldură.

Asta pune în pericol, cu această atitudine complet iresponsabilă, acest om. Mai mult, un faliment al Elcen, care ține de Ministerul Economiei afectează siguranța energetică națională. Elcen livrează în sistemul național de energie 5% ceea ce, la nivel național este mult, dar la nivel local este enorm. Asta își dorește? Ca an dupa an, iarnă după iarnă, și de acum înainte să stea și bucureștenii în frig? Să fie și mai scump?”, a mai spus Ciucu.

Ciprian Ciucu îl acuză pe Băluță de circ

Primarul general a continuat în acest ton, acuzându-l pe Băluță că a pus la cale un adevărat circ. Ciprian Ciucu spune că primarul Sectorului 4 ar fi trebuit să-l contacteze pentru a colabora în vederea identificării unor soluții.

„Băluță este pus pe scandal, pe circ. Nu a venit constructiv: «Hai să stăm la masă. Ești primar de două luni, hai să vedem ce putem face, ce soluții avem». Nu să inciți populația să nu plătească facturile ca la anul și în anii care vin să stăm în frig. Este complet iresponsabil acest om. Dacă eram în situația lui gândeam constructive: ești primar… mi-am propus să iau toți primarii să avem discuții cu ei, să ne ajutăm unii pe alții, să nu mai fim un oraș schizoid, împărțit între PSD-iști și oameni care sunt dedicați orașului ca să-l salveze. A făcut acest circ doar de dragul circului”, a mai spus Ciucu.

Acuzațiile lui Daniel Băluță