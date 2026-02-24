Război deschis între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica primarului general după ce edilul Sectorului 4 l-a acuzat că și-a făcut un grup infracțional în Primărie

Coaliția nu rezistă la București. Este scandal monstru între edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Cearta a pornit de la facturile la apă caldă și căldură, plătite de bucureșteni.

Replica lui Ciprian Ciucu pentru Daniel Băluță

După ce Daniel Băluță a amenințat că va depune plângeri penale împotriva lui Ciprian Ciucu și a șefilor din Primăria Capitalei și a afirmat că Primăria Capitalei a fost transformată de către Ciprian Ciucu într-un ”castel al grofilor”, a venit și replica edilului general.

„Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru! În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea. Și-au făcut și tricouri pentru circ, nu pentru soluții reale. Proiectul de hotărâre gândit de ei este inaplicabil în acest moment.

S-au cocoțat pe o temă reală, starea proastă a sistemului de termoficare, și, în loc să vină cu soluții, care să îl echilibreze, instigă populația să nu plătească facturile. Ceea ce are potențialul de a-l destabiliza și mai mult, ceea ce ar putea duce la colapsul acestuia și la imposibilitatea de a asigura apa caldă și căldura atât cât poate duce sistemul, în anii următori.”, a transmis Ciprian Ciucu.

Edilul Capitalei îl acuză pe Daniel Băluță și pe consilierii PSD din Consiliul General că duc o politică populistă și că aruncă praf în ochii bucureștenilor.

„De ce această inițiativă? De ce acest proiect este doar populism deșănțat, tipic PSD, tipic pentru piedoni? Proiectul de hotărâre praf-în-ochi nu aduce nimic nou. Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. POPULAȚIA NU PLĂTEȘTE ceea ce nu primește. Atunci când sunt probleme, Termoenergetica este deja penalizată conform contractului. Ca și în cazul STB, au scos termoficarea din subordinea directă a Primăriei, au creat și aici o entitate intermediară (ADI Termoficare), care penalizează Termoenergetica dacă nu livrează agent termic în parametri. Din păcate, ELCEN nu este penalizat, iar în acestă iarnă principale probleme au fost la CET Sud, la producție, nu la furnizare. ELCEN primește toți banii, temoenegetica acumulează pierderi. Ce prevede acestă proiect hotărâre – praf-în-ochi Proiectul PSD precizează că: „în cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populația are dreptul la diminuarea prețului, conform formulei de calcul stabilită prin regulament.” Acest lucru există deja! La subsolul blocurilor există un contor care înregistrează cantitatea și temperatura energiei termice livrate. Cetățenii plătesc exact ce și cât se livrează / consumă.”, explică primarul general al Capitalei.

Ceea ce vrea PSD, deja există

„Conform contractului în vigoare, cetățeanul poate primi compensații, la cerere. De exemplu, dacă un bloc a primit apă caldă la 30 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 30 de grade, iar diferența până la 50 de grade se va transforma într-un bonus, la cerere, pentru următoarea factură.

De asemenea, proiectul mai precizează că “în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, Termoenergetica are obligația propunerii și stabilirii unei formule de calcul, prin regulament, pentru aplicarea diminuărilor de preț, care va fi supusă aprobării Consiliului.”

Răspuns: Există deja o formulă de calcul. E cuprinsă în procedura privind facturarea.

De ce proiectul praf-în-ochi este inaplicabil

• Contractul de delegare aparține ADITBI, nu PMB (HCGMB 466/2018). nu poate interveni unilateral; • Contractul (cu toate anexele) este avizat de Consiliul Concurenței pe 10 ani – orice modificare necesită reavizare. Altfel este nulă; • Modificarea prin HCGMB a unor termeni contractuali (nu doar preț) încalcă Legea 51/2006;

În concluzie, acest proiect, promovat prin mascarada la care am asistat astăzi, creează un precedent periculos pentru toate serviciile publice și blochează investițiile și finanțările.

Incapacitatea de plată a Termoenergetica (puternic subvenționată deja) duce direct către insolvență. O a doua insolventă a Termoenergetica duce ELCEN în faliment. Ceea ceea ar anula proiectele de retehnologizare a CET-urilor, pentru care ELCEN a primit 5 miliarde de lei de la Guvern, din Fondul de Modernizare. Și ar pierde acești bani esențiali pentru termoficare, esențiali pentru București!

ELCEN furnizează energie electrică în rețeaua națională de energie. Falimentul ELCEN ar afecta siguranța energetică a Bucureștiului și integritatea sistemului național de energie electrică.

Toate acestea pentru ce?! Pentru circ și populism. Populism și iresponsabilitate care pun în pericol Capitala Romaniei.”, mai scrie Ciprian Ciucu.

Asaltul lui Daniel Băluță la Ciprian Ciucu

Replica lui Ciprian Ciucu vine după ce a acuzat că proiectul PSD privind diminuarea facturilor la încălzire a fost blocat abuziv în Consiliul General. Primarul Sectorului 4 și liderul PSD București a anunțat o grevă a consilierilor generali social-democrați și plângeri penale pentru abuz în serviciu în cazul unor funcționari din Primăria Generală.

„Sper că bucureștenii au văzut cu adevărat cine e Ciprian Ciucu.

În spatele privirii sale se ascunde un om fără scrupule, capabil să facă absolut orice pentru a-și atinge obiectivele meschine, care n-au nicio legătură cu dreptatea, cu bucureștenii, cu investițiile, termia sau transportul.

E un individ preocupat de răfuieli politice, care a instituit în această instituție cenzura și dovadă e nota de serviciu pe care a trimis-o. Vrea să controleze tot. Uită că nu trăiește în Coreea de Nord, ci în România.”, a declarat, printre altele, Daniel Băluță.