Scandalul dintre europarlamentara și fostul său soț, , a luat amploare după ce procurorii au cerut ridicarea imunității parlamentare a senatoarei.

De ce a izbucnit conflictul dintre Diana Șoșoacă și fostul soț

Diana Șoșoacă este vizată într-un dosar deschis de Parchetul General, în care apar nu mai puțin de 11 capete de acuzare.

Silvestru Șoșoacă, audiat în cadrul anchetei, a declarat că este convins că fosta sa soție va fi reținută, ceea ce a determinat-o pe europarlamentară să îi răspundă extrem de dur.

Cum a reacționat Diana Șoșoacă la declarațiile fostului soț

Diana Șoșoacă a respins acuzațiile și a transmis că nu se teme de ancheta procurorilor. Ea a insinuat, totodată, că Silvestru Șoșoacă ar putea fi vizat de o redeschidere a propriului dosar.

„Arăt eu că mă tem de ceva? Tot ce va permite Dumnezeu așa se va întâmpla. Despre aserțiunile fostului meu soț… este un incult juridic. Fostul meu soț ar putea să fie încadrat la autor, coautor sau complice, s-ar putea redeschide dosarul dânsului, s-ar putea să-l vedem cu mulți ani de pușcărie pe care mi i-a urat mie.”, a spus președinta S.OS. România.

În continuare, europarlamentara a comparat situația sa cu regimurile dictatoriale din anii ’50 și s-a prezentat drept o voce a opoziției, care este pedepsită pentru retorica diferită de cea a autorităților.

„Știam că mă paște pușcăria, așa s-a întâmplat dintotdeauna în regimurile dictatoriale. Faptul că eu am o altă retorica decât cei de la București… Este normal să se întâmple ce s-a întâmplat în anii ’50 – toți aceia care au militat pentru libertatea României au sfârșit în tortură. (…) Nu mor caii când vor câinii”, a mai spus Diana Șoșoacă, la România TV.

Ce a spus Silvestru Șoșoacă după audierea la Parchetul General

Fostul soț al europarlamentarei a confirmat că a fost audiat de procurori în dosarul exploziv și a declarat că are încredere doar în justiția divină.

„Sigur o s-o rețină. Doamne ajută! Eu nu am încredere decât în justiția divină. (…) Nu neapărat să fie reținută. Vreau doar să se facă dreptate pe lumea asta. Și dreptatea, indiferent ce ar fi, trebuie să primeze”, a spus Silvestru Șoșoacă după audiere.

El a mai precizat că doar o parte din acuzațiile aduse fostei sale soții au legătură cu el. „10 din cele 11 capete de acuzare nu au nicio legătură cu mine”, a adăugat acesta.

Ce urmează în dosarul Dianei Șoșoacă

Deocamdată, procurorii așteaptă decizia privind ridicarea imunității parlamentare, pentru ca ancheta să poată continua. Dacă solicitarea va fi aprobată, senatoarea ar putea fi pusă oficial sub acuzare pentru cele 11 infracțiuni menționate în dosar.

Ce a transmis Parchetul General în cazul europarlamentarei Diana Șoșoacă

Redăm, mai jos, comunicatul emis de către Parchetul General.

„Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un membru al Parlamentului European. Solicitare de ridicare a imunității parlamentare.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale

Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicat, potrivit .