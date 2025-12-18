Războiul din coaliție între USR și PSD continuă. Dominic Fritz, replică ironică pentru Sorin Grindeanu

Liderul USR, Dominic Fritz, îi dă replica lui Sorin Grindeanu, în scandalul fără sfârșit dintre PSD și USR. După ce șeful PSD a făcut comparaţia între conducerea USR şi Liviu Dragnea, Fritz i-a adus aminte lui Grindeanu că el a încercat să schimbe justiția pentru Dragnea.
După ce Grindeanu a acuzat USR că vrea să schimbe legile justiției în interes propriu, așa cum a vrut să facă Liviu Dragnea, Dominic Fritz îi aduce aminte șefului PSD de Ordonanța 13, făcută chiar de Grindeanu în favoarea lui Dragnea.
”Dragnea a avut puterea în mână şi a încercat să facă ce vrea. E absolut halucinant cum domnul Grindeanu, adică premierul OUG 13, care el a făcut ce i-a cerut Dragnea, acuma foloșeşte Dragnea ca un fel de sperietoare.
Uneori, istoria are nişte ironii extrem de fine sau nu. Ideea ca parlamentarii să se uite în altă parte şi să spună: noi nu avem nicio legătură cu sistemul de justiţie este absolut toxică, pentru că legile votate de parlamentari au creat situaţia actuală, care nu va putea fi schimbată decât cu alte legi.”, a declarat liderul USR.