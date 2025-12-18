B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Războiul din coaliție între USR și PSD continuă. Dominic Fritz, replică ironică pentru Sorin Grindeanu

Războiul din coaliție între USR și PSD continuă. Dominic Fritz, replică ironică pentru Sorin Grindeanu

Adrian A
18 dec. 2025, 12:53
Războiul din coaliție între USR și PSD continuă. Dominic Fritz, replică ironică pentru Sorin Grindeanu

Liderul USR, Dominic Fritz, îi dă replica lui Sorin Grindeanu, în scandalul fără sfârșit dintre PSD și USR. După ce șeful PSD a făcut comparaţia între conducerea USR şi Liviu Dragnea, Fritz i-a adus aminte lui Grindeanu că el a încercat să schimbe justiția pentru Dragnea.

Fritz, replică pentru Grindeanu

După ce Grindeanu a acuzat USR că vrea să schimbe legile justiției în interes propriu, așa cum a vrut să facă Liviu Dragnea, Dominic Fritz îi aduce aminte șefului PSD de Ordonanța 13, făcută chiar de Grindeanu în favoarea lui Dragnea.

”Dragnea a avut puterea în mână şi a încercat să facă ce vrea. E absolut halucinant cum domnul Grindeanu, adică premierul OUG 13, care el a făcut ce i-a cerut Dragnea, acuma foloșeşte Dragnea ca un fel de sperietoare.

Uneori, istoria are nişte ironii extrem de fine sau nu. Ideea ca parlamentarii să se uite în altă parte şi să spună: noi nu avem nicio legătură cu sistemul de justiţie este absolut toxică, pentru că legile votate de parlamentari au creat situaţia actuală, care nu va putea fi schimbată decât cu alte legi.”, a declarat liderul USR.

Grindeanu a uitat că a vrut să schimbe justiția pentru Dragnea

Replica lui Fritz a venit după ce șeful PSD, Sorin Grindeanu, a întrebat cu ce este mai bună conducerea USR care are dosare în instanţă şi care vrea schimbarea legilor justiţiei, faţă de fostul lider al social-democraţilor, Liviu Dragnea, care a încercat acelaşi lucru.
”Am dat un punct de vedere al meu, al PSD-ului, nu doar pe această zonă din legile justiţiei, ci pe întreaga abordare. Eu cred că aici profesioniştii trebuie să discute, eu cred că, şi nu cred, chiar ştiu că în acest moment implicarea politicului în această zonă a justiţiei nu face decât rău.
Vă dau un exemplu. Cu ce este mai bună conducerea USR de acum cu dosare în instanţă, care vrea schimbarea legilor justiţiei faţă de Liviu Dragnea care a încercat acelaşi lucru? Cu ce? De aceea vă spun că aici cei care trebuie să vorbească şi să hotărască sunt cei din sistemul de justiţie.”, a afirmat Grindeanu.
