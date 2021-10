Răzvan Simion, de la Neața, ținta glumelor în social media. Imaginea care a strâns sute de glume în mai puțin de o oră (FOTO)

Vineri, 22 octombrie, Răzvan Simion, prezentator al emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1, a postat pe Facebook o imagine care a provocat sute de comentarii și mii de reacții în social media.

Prezentatorul TV a publicat o imagine în care apare îmbrăcat într-un costum negru, așezat pe scaun, încălțat cu niște pantofi negri, fără șosete, cu gleznele descoperite.

Cel mai apreciat comentariu aparține Magicianului Robert Tudor, care a râs pe seama gleznelor lăsate la vedere de către Răzvan Simion, o abordare stilistică practicată în general de doamne și de domnișiare, pentru a accentua feminitatea, formele considerate atrăgătoare în rândul persoanelor de sex feminin.

„Răzvaneee, acoperă dreaq gleznele alea, că zici că ești lebădă! Mai trebuia să pui un pai în băutura aia portocalie și erai complet”, a atras atenția Magicianul Robert Tudor, prin comentariul care a atras mai multe reacții decât fotografia din social media (n.r.r – 2.600 de reacții la comentariu, 2.500 la imagine, într-o oră).

Internauții, amuzați de ținuta lui Răzvan Simion

Un alt internaut a glumit pe seama gleznelor descoperite, cât și a poziției efeminate a lui Răzvan Simion.

„Boss, îți lipsește poșeta și puțin roz!”, a notat un alt internaut.

Fotografia este plină de glume la adresa ținutei lui Răzvan Simion, dar și de sfaturi practice:

„Te poți înscrie la Miss Universe, că și așa unii dintre bprbați ne-ați luat tot”;

„Ce gleznuță!”;

„Ce fetiță!”;

„Hai să facem chetă pentru ciorapi flaușați!”;

„Super glezne. Dar cine suntem noi să judecăm moda?”;

„Wor, ești de revistă! Dacă te vede Budeanca fără șosete, devii studiu. Oricum, YATB (You Are The Best)”;

„Parcă ești un cocostârc!”;

„Ce faci Răzvan, cu gleznuța goală?”;

„Cu păruțu la vedere, ca mafioții!”;

„Pune o batistă albă la sacou, nu sufleca mânecile, costumul al două rânduri de nasturi este prea formal și categoric, nu lăsa gleznele goale! Poți avea gleznele goale la un costum la doi nasturi, nu l aunul 6 on 1 sau 6 on 2″.