Acasa » Eveniment » Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”

Elena Boruz
29 oct. 2025, 16:29
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Alexandru Rogobete: „Din respect pentru doamna doctor, nu aș vrea să speculez și să-mi dau cu părerea în necunoștință de cauză”
  2. Rogobete, despre gărzile numeroase și obositoare: „Nemulțumirile personalului medical este total justificat”
  3. Ministrul Sănătății: „Nu aș vrea să legăm decesul doamnei doctor de fenomenul epuizării medicilor”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a oferit o primă reacție, în cazul decesului doctoriței de la Spitalul de Urgență Buzău. Lumea medicală a fost zguduită de acest incident, care a avut loc marți.

Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în camera de gardă, iar până în acest moment, speculațiile privind cauza decesului conduc spre ideea epuizării.

Alexandru Rogobete: „Din respect pentru doamna doctor, nu aș vrea să speculez și să-mi dau cu părerea în necunoștință de cauză”

Ministrul Sănătății a explicat că nu își dorește să facă nicio speculație, până când nu va exista un raport medico-legal, privind cauza morții. Chiar și atunci când acesta va fi finalizat, șeful de la Sănătate nu va face declarații în spațiul public, potrivit spuselor sale. Rogobete a precizat că printre cauzele decesului s-ar putea număra inclusiv epuizarea și burnout-ul, însă acestea pot fi multiple.

„Cauzele pot fi multiple. Nu exclud epuizarea și burnout-ul sub nicio formă, dar vă dați seama că este un moment foarte greu pentru familie, pentru toată lumea. E vorba de respectul pentru acel om.

Am solicitat o informare clară din partea medicală, în special pentru acest caz nefericit pentru colega noastră și transmit pe această cale condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o.

Nu doresc, în momentul de față, să fac nicio declarație cu privire la posibilele cauze care au dus la această situație, pentru că nu am toate informațiile și, din respect pentru familie și pentru doamna doctor, nu aș vrea să speculez și să-mi dau cu părerea în necunoștință de cauza. Am văzut diferite ipoteze care sunt discutate în spațiu public.

Eu aștept raportul medico-legal care ne va informa cauza, însă spun de pe acum că nu voi face declarații publice cu privire la cauza decesului, din respect pentru doamna doctor și pentru familia acesteia”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Fanatik.

Rogobete, despre gărzile numeroase și obositoare: „Nemulțumirile personalului medical este total justificat”

Ministrul Sănătății a spus, de asemenea, că este la curent cu faptul că există un număr foarte mare de gărzi pe care medicii trebuie să le facă și că acestea pot fi foarte obositoare. În acest sens, Rogobete a afirmat că există niște reforme pe care Ministerul Sănătății le „are în vedere și la care se lucrează în momentul de față”.

„Cunoaștem foarte bine subiectul, l-am tot discutat chiar în aceste zile, cu privire la schimbarea legislativă pentru a avea gărzile segmentate în gărzi de urgență, gărzi de monitorizare, în schimbarea normativului de personal, nu doar în funcție de numărul de paturi, ci și în funcție de complexitatea cazurilor. Adică măsuri de reformă pe care le avem în vedere și la care se lucrează în momentul de față. Acesta este motivul pentru care nu doresc să fac declarații cu privire la cauzele acestui eveniment. În primul rând, că nu le știm și și dacă le-aș ști, nu aș specula pe marginea lor. Haideți să așteptăm raportul medico-legal să înțelegem exact ce s-a întâmplat acolo, care sunt cauzele și sigur că nemulțumirile personalului medical care este nevoit de multe ori să facă mai multe gărzi decât normativul pentru a acoperi liniile de gardă este total justificat”, a adăugat ministrul.

Ministrul Sănătății: „Nu aș vrea să legăm decesul doamnei doctor de fenomenul epuizării medicilor”

În plus, Rogobete a subliniat faptul că, până ce nu va exista un raport medico-legal care să explice dacă epuizarea a fost motivul pentru care Ștefania Szabo a decedat, nu ar vrea „să lege” moartea acesteia de fenomenul epuizării medicilor.

„Am rezerve în a face astfel de declarații acum doar pentru a veni cu un răspuns care este așteptat de toată lumea. Se lucrează la acest lucru. Sper ca până la finalul acestui an să avem o reglementare care să reducă acest fenomen al epuizării medicilor și nu aș vrea să legăm încă o dată decesul doamnei doctor de această situație până nu avem un raport medico-legal care să confirme sau infirme acest lucru”, a concluzionat Rogobete.

