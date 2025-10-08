B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”

Ana Maria
08 oct. 2025, 20:33
Sursa foto: Facebook / @Ilie Bolojan
Cuprins
  1. Deciziile Curții Constituționale: Ce legi din Pachetul 2 au trecut testul de constituționalitate
  2. Ce se întâmplă cu legea pensiilor magistraților

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară, într-o postare pe Facebook, că deciziile Curții Constituționale de miercuri deschid drumul pentru implementarea a două reforme majore asumate de Executiv: reforma companiilor de stat și reforma sistemului de sănătate. Aceste măsuri fac parte din Pachetul 2 de reforme, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.

„Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat și reforma sistemului de sănătate, pentru care Guvernul României și-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme.

Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităților autofinanțate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate.

Cele trei legi menționate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizații și să stabilim indicatori de performanță în companiile de stat, să tăiem salariile excesive și sinecurile din autoritățile publice autofinanțate și să aducem eficiență sporită în sănătatea publică.

Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public și oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează. Nu e ușor să schimbi tipare greșite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi facem eforturi pentru a îndrepta lucrurile”, a scris premierul, pe Facebook.

Deciziile Curții Constituționale: Ce legi din Pachetul 2 au trecut testul de constituționalitate

Odată cu deciziile Curții, trei dintre cele cinci acte normative din al doilea pachet de reforme au fost declarate constituționale. Printre acestea se numără legea privind autoritățile autofinanțate, precum și noile măsuri legate de companiile de stat și de sistemul de sănătate.

Reformele propuse au ca obiectiv eficientizarea aparatului public, reducerea cheltuielilor nejustificate și creșterea performanței instituționale, în special în domeniile care consumă resurse bugetare importante.

Ce se întâmplă cu legea pensiilor magistraților

În timp ce Pachetul 2 de reforme avansează, Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind Legea pensiilor magistraților, stabilind noul termen pentru data de 20 octombrie. Această lege rămâne unul dintre subiectele sensibile din agenda reformelor promise de Guvern.

