Reacția lui Nicușor Dan, după ce Elena Lasconi a spus despre el că e încăpățânat: „Asta e parte din rețetă” (VIDEO)

, primarul Capitalei și candidatul independent la alegerile prezidențiale, a comentat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, declarația făcută de , care spus că Nicușor Dan este „un tip foarte încăpățânat, când îi intră ceva în cap merge pe linia aia indiferent de consecințe”.

“Asta e cert, adică nu cred că are cineva un dubiu. Faptul că am rezistat și am ajuns până aici cred că încăpățânarea asta e parte din rețetă”, a declarat candidatul independent la prezidențiale.

„Este și o calitate, e și un defect”

Primarul General a fost întrebat dacă îl deranjează când spune Elena Lasconi că e încăpățânat.

“Nu, eu singur spun asta despre mine.

Este și o calitate, e și un defect. E o calitate, că te duci … și e defect atunci când nu vezi stânga, dreapta.

(…) eu o să fac îmi fac campania, mă adresez oamenilor care, pe de o parte, s-au săturat de modul în care se face politică și administrație în România, care sunt foarte, foarte mulți. Pe de altă parte, nu vor să sară în brațele Rusiei. Pe scurt, asta este campania mea și să vedem dintre toți oamenii care spun la fel ca mine, cine are atributele cele mai bune pentru asta”.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă va reuși să nu intre într-o polemică cu Elena Lasconi.

“Nu, dar am o relație foarte bună cu USR-ul. Chiar am fost în Parlament împreună, săptămâna asta a fost dezbaterea pe buget. Pentru că eu nu sunt parlamentar, parlamentarii din USR au susținut poziția mea că nu se poate la București să încălcăm referendumul, deci totul e foarte în regulă”.

Primarul General al Capitalei a discutat și despre întâlnirea pe care a avut-o, de curând, cu Elena Lasconi.

“Eu am spus dinainte, cu două-trei zile înainte de acea întâlnire, am spus colegilor dvs din presă să nu se aștepte la mari lucruri. Adică, vă dau un exemplu: știți că în 2020 a fost acea discuție între USR-PLUS și PNL, pentru a avea un candidat unic. Acea decizie s-a luat după vreo 4-5 luni de discuții. Deci nu era de așteptat ca 2 candidați care doresc să intre în campania prezidențială să se întâlnească, să decidă după o oră că unul dintre ei iese. Era nerealist.

Campania abia începe și o să vedem reacția oamenilor la fiecare dintre noi”.

„Bineînțeles că, la nivel personal, există simpatie față de mine la mulți oameni”

Întrebat dacă are susținerea cuiva din USR acum, Nicușor Dan a răspuns:

“Bineînțeles că la nivel personal există simpatie față de mine la mulți oameni, cu care simpatia e reciprocă, dar până în momentul ăsta, decizia partidului este că are un președinte care participă în campania sa electorală. Nu e mai mult decât atât.

(…) dincolo de asta, față de ce a spus doamna Lasconi, nu suntem chiar pe același culoar. Bineînțeles că există acest bazin de votanți, să spunem, USR sau reformiști, însă, eu cred că și în alegerile locale care tocmai au fost acum jumătate de an, în București am fost votat și de simpatizanți PNL, și de simpatizanți PMP, adică bazinul meu sau oamenii care, cel puțin conform sondajelor, mă apreciază, nu se reduc la simpatizanții USR”.