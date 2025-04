Reacția lui Ponta, întrebat dacă Dragoș Sprînceană e un important om de afaceri din SUA, cu acces până la Casa Albă: “Ba da, domnule! Dacă vreți să jucați baschet cu LeBron James, mă trimiteți pe mine” (VIDEO)

Victor Ponta, fost premier și candidat la alegerile prezidențiale, a discutat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, despre relația României cu administrația americană, afirmând că aceasta trebuie regândită, deoarece acum România se află „total pe dinafară”.

„Eu am crezut că e Miami Beach 3”

El a folosit o analogie cu un film de comedie, sugerând că emisarii trimiși de Ciolacu păreau personaje dintr-un film prost ori dintr-u film de comedie.

“Cred că relația cu administrația americană trebuie regândită. În momentul ăsta suntem total pe dinafară, iar dacă mai ajungem și în scene de genul Miami Beach 3, cam așa mi s-a părut asta cu cei 2 emisari. Eu am crezut că e Miami Beach 3. Am o părere foarte bună și despre Codin, și despre Matei, actorii din Miami Beach, dar cei pe care i-a trimis domnul Ciolacu păreau să fie personaje într-un film prost sau într-un film bun, dar de comedie”, a precizat candidatul la prezidențiale.

Chestionat dacă Dragoș Sprînceană e un important om de afaceri din SUA, cu acces până la Casa Albă, Ponta a răspuns:

“Ba da, domnule. Dacă vreți să jucați baschet cu LeBron James, mă trimiteți pe mine”, a spus Victor Ponta.

Răzvan Zamfir: “Îl știți, aveți poză cu el cu?”

Victor Ponta: “Cu LeBron James? Am și cu Iohannis, și cu LeBron James ,și la ce m-a ajutat?”

Radu Buzăianu: „Și cu Xi Jinping aveți poze”

Victor Ponta: „Și cu Xi Jinping. Ohoo, câte poze avem. Acolo e pe față, ca să zic așa, da”

Întrebat și despre celălalt emisar trimis, Lucian Romașcanu, dacă are acces până la Casa Albă, Ponta a spus:

“Păi ce are ….? Era o vorbă, cred că și la Buzău. Ce are coada vacii cu ștampila primăriei? Cam așa, ce treabă are? Omul e președinte la Consiliul Județean”.