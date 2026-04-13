Vicepremierul Tanczos Barna, unul dintre lideri UDMR, a felicitat partidul Tisza și pe Peter Magyar pentru în alegerile parlamentare din Ungaria. Totodată, acesta a punctat că rezultat scrutinului a adus Ungaria „într-o nouă eră, opusul celei anterioare în aproape orice”. Amintim că UDMR partidul Fidesz, al lui Viktor Orban, în alegerile de duminică. Acesta a pierdut categoric scrutinul.

Tanczos Barna: Am ajuns într-o nouă eră, opusul celei anterioare

„S-a încheiat o eră, Ungaria sărbătorește. (…) Felicitări partidului Tisza și Peter Magyar. Așa cum mulți oameni au prezis, soarele a răsărit și astăzi. Am ajuns într-o , opusul celei anterioare în aproape orice. Politicieni începători versus zeci de ani de experiență, abordare opusă construcției relațiilor cu UE, alte valori”, a scris Tanczos Barna, .

El a susținut că s-a mai întâmplat ca Fidesz să fie în opoziție și apoi a câștigat alegerile, chiar dacă a durat două cicluri electorale: „Timpul va spune (?) dacă acest eșec se va transforma. (…) După cum cunosc echipa, nu renunță”.

Tanczos Barna: Cooperarea între noul guvern și maghiarii de peste graniță e azi o ecuație puțin cunoscută

Acesta a afirmat apoi că scorul mare obținut de Tisza în alegeri e o responsabilitate uriașă pentru acest partid.

„Regândirea relațiilor maghiare și stabilirea cooperării între noul guvern și maghiarii de peste graniță sunt inevitabile. Azi aceasta este o ecuație puțin cunoscută, dar nu de nerezolvat. Felicitări tuturor celor care simt că au câștigat ieri. Încurajez toți cunoscuții și prietenii mei care se simt dezamăgiți și deziluzionați să se înveselească! (…) Asta e democrația”, a mai transmis Tanczos Barna.