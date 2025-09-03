Reacție MAE după vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China: „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin”

Ministerul de Externe a reacționat în contextul vizitei foștilor premieri și Viorica Dăncilă la Beijing, în China comunistă. Cei doi au apărut în fotografia de grup alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Cum a reacționat ministrul de Externe

Țoiu reclamă o intenție de influență asupra României

Ministrul de Externe, , a declarat, conform unui comunicat de presă, că prezența celor doi foști premieri alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, nu are legătură cu statul român. Potrivit comunicatului, România nu poate fi reprezentată de politicieni onoraţi că apar în fotografie alături de Vladimir Putin.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a transmis Oana Ţoiu.

Cei doi foști premieri au participat la evenimentele de la Beijing, organizate în contextul împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-a Doilea Război Mondial în China.

Ministrul de Externe ( ) a mai spus că invitația primită de cei doi foști oficiali ar indica o intenţie de a arăta „influenţa asupra României”. Oana Țoiu a precizat că, apariția celor doi în fotografia de grup arată că legăturile lui Vladimir Putin cu România sunt cu politicieni care aparțin trecutului.

„Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României – dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susţinerea democraţiilor şi a vecinilor noştri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a subliniat Ţoiu.

Foştii premieri Viorica Dăncilă, Adrian Năstase și soția acestuia, Dana, apar în fotografia de grup alături de Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.