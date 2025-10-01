a adoptat rectificarea bugetară, un pas considerat esențial pentru a aduce bugetul de stat într-o zonă de proiecție realistă și pentru a semnala piețelor și investitorilor o revenire la seriozitate și disciplină financiară.

Ce a anunțat Alexandru Nazare

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a susținut o conferință miercuri în care a explicat că obiectivul principal e asigurarea unei proiecții cât mai realiste a cheltuielilor și veniturilor, bazată pe o analiză amănunțită a tuturor ordonatorilor de credite.

Nazare a mai spus că a fost stabilită la 8,4% din PIB, implicând un necesar de finanțare de 159 de miliarde de lei.

Ministrul a mai subliniat faptul că își propune să mențină un nivel important al investițiilor, depășind 150 de miliarde de lei.

“Este un moment foarte important, așteptat, discutat, rectificarea bugetară. Rectificarea bugetară adoptată în această seară de Guvernul României aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite a zonei de cheltuiel și a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli și venituri să fie proiectate cât mai realist posibil, pentru că avem nevoie, ca prin mesajul pe care îl transmitem odată cu adoptarea rectificării, să transmitem atât românilor, cât și piețelor și investitorilor că revenim într-o zonă de seriozitate și de disciplină financiară și schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele. Era un mesaj necesar și așteptat.

S-a discutat foarte mult și a fost în atenția publică negocierea pe care am derulat-o în ultima lună și jumătate legată de ținta de deficit. Ținta de deficit, care este inclusă în această rectificare bugetară, este de 8,4%, un necesar de finanțare de 159 de miliarde, negocierea care a stat în spatele obținerii acestei ținte e foarte importantă, pentru că a fost atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic, cu comisia, cu comisarul Dombrovskis, și s-a închis prin discuția pe care a avut-o prim-ministrul Ilie Bolojan, la Bruxelles, tot cu comisarul Dombrovskis.

De ce e importantă această negociere? Pentru că dacă această țintă de deficit ar fi fost în zona lui 8% pur, am fi trebuit să obținem măsuri de alte 8 miliarde până la sfârșitul anului, care ar fi fost foarte greu de obținut și, bineînțeles, ar fi pus foarte mare presiune, mai ales pe zona de investiții din buget”, a explicat ministrul.

Ce și-a propus guvernul în ceea ce privește rectificarea bugetară

Alexandru Nazare a mai menționat că PIB-ul estimat a fost revizuit de la 1912 miliarde de lei la 1902 miliarde de lei.

“Ne-am propus să menținem un nivel al investițiilor important care depășește 150 de miliarde de lei.

Ne-am propus să reglăm sumele pentru zona de împrumut, mai ales, a PNRR, pentru ministere cheie, care aveau epuizate aceste capitole bugetare, foarte importante pentru investiții. Aici discutăm de Ministerul Transporturilor, de Ministerul Economiei, de Ministerul Mediului și de Ministerul Dezvoltării.

Toate aceste patru ministere nu mai aveau sume disponibile pentru zona de împrumut a PNRR. Prin această rectificare, am reglat toate aceste probleme, sunt în jur de 5 miliarde, care sunt destinate acestei zone. De ce e importantă? Pentru că trebuie să intrăm într-o logică de accelerare a absorbției PNRR-ului, iar acești bani sunt importanti pentru obținerea țintelor din PNRR. Suntem la finalul discuției cu ultimele memorandum-uri legate de PNRR și ne întreptăm în linie dreaptă spre aprobarea renegociereii PNRR-ului.

PIB-ul pe care l-am avut ca ipoteză la începutul anului de 1912 miliarde este în rectificare la 1902 miliarde. Nu mai avem aceleași ipoteze pe care le-am avut la începutul anului, nu mai avem o creștere economică de 2,5%, avem o creștere proiectată de 0,6%. Bineînțeles că toate aceste lucruri schimbă foarte mult ecuația de asamblare a bugetului și acest lucru, prin discuții intense cu toți ordonatorii de credite, prin analize care au avut loc în ultima lună și intensiv în ultima săptămână, am reușit să ajungem la un compromis, spun eu, rezonabil”, a mai adăugat Nazare.