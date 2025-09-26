B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Rectificarea bugetară intră în linie dreaptă: Nazare confirmă publicarea proiectului săptămâna viitoare

B1.ro
26 sept. 2025, 14:36
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ministerul Finanțelor va publica luni proiectul rectificării bugetare, document ce va fi supus consultării publice. Anunțul a fost făcut de ministrul Alexandru Nazare, după o discuție avută cu premierul Ilie Bolojan.

„Am discutat împreună cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitărilor și nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. Toate necesită analiză și decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare și pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele următoare, iar până la finalul săptămânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat”, a precizat Nazare.

Pe agenda discuțiilor au fost și reformele instituționale la nivelul ANAF și Vămii, considerate esențiale pentru creșterea veniturilor statului. „Cele două instituții au mandat ferm de a contribui la creșterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale și la consolidarea încrederii publice în funcționarea lor”, a transmis ministrul.

Acesta a adăugat că ANAF are ca obiectiv accelerarea investigațiilor majore și comunicarea transparentă a rezultatelor, în timp ce Vama trebuie să își consolideze rolul de instituție-cheie și partener al contribuabililor corecți. „O prioritate comună rămâne digitalizarea. Accelerarea acestui proces va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților, atât în cadrul ANAF, cât și la Vamă”, a subliniat Nazare.

Rectificarea bugetară este așteptată cu interes, în contextul presiunilor crescute pe deficit și al nevoilor multiple de finanțare.

