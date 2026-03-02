B1 Inregistrari!
Rectorul Universității din Suceava, propus ministru al Educației. Mihai Damian, validat de conducerea PNL

Rectorul Universității din Suceava, propus ministru al Educației. Mihai Damian, validat de conducerea PNL

Adrian Teampău
02 mart. 2026, 19:05
Mihai Dimian Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Mihai Damian propunere pentru Ministerul Educației
  2. Cine este persoana propusă de PNL

Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost validat de conducerea PNL ca propunere pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.

Mihai Damian propunere pentru Ministerul Educației

Ilie Bolojan l-a prezentat pe rectorul Universității din Suceava în ședința conducerii PNL. Mihai Dimian este principalul favorit pentru a prelua funcția de ministru al Educației după demisia lui Daniel David. Premierul urmează să transmită propunerea către Palatul Cotroceni.

„La inițiativa președintelui PNL și premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universității «Ștefan cel Mare» din Suceava”, se arată într-o comunicare a PNL.

Potrivit sursei citate, viitorul ministru a prezentat în cadrul ședinței BPN viziunea sa asupra reformării și dezvoltării acestui domeniu. El va fi susținut de partid în calitate de independent. Și va avea misiunea de a susține administrarea sistemului de educație în acord cu programul de austeritate al guvernului.

„Rectorul Mihai Dimian este susținut de Partidul Național Liberal în calitate de independent, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învățământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în același timp eforturile de eficientizare a domeniului educației”, se arată în comunicarea PNL.

Cine este persoana propusă de PNL

Mihai Dimian este profesor universitar şi conducător de doctorat la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Din anul 2024 a devenit rectorul Universității. Este dublu licențiat, în fizică şi matematică, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

A studiat şi a fost asistent de cercetare în Franţa, la Universitatea din Versailles și a obținut titlul de doctor în inginerie electrică şi electronică la Universitatea Maryland din College Park.   fost cercetător la Institutul Max Planck din Germania şi profesor asistent, ulterior profesor asociat şi conducător de doctorat în inginerie electrică şi electronică la Universitatea Howard din Washington DC, SUA.

El îl va înlocui în funcție pe Ilie Bolojan care a preluat conducerea Ministerului Educației după demisia lui Daniel David. De altfel, interimatul la conducerea acestei instituții a expirat vineri, 27 februarie 2026, după 45 de zile în care funcția a rămas neocupată.

