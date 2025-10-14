Reforma în primării s-a blocat de tot în Coaliție

Reforma administrativă pe care tot se ceartă cei din coaliția de guvernare, rămâne doar o vorbă în vânt. Concret, am avut o nouă ședință a Coaliției și, din nou o nouă amânare a vreunui proiect de demarare a curățeniei pe care Bolojan vrea să o facă în primării.

De ce a rămas blocată reforma?

Liderii Coliției s-au adunat din nou la aceeași masă, însă iar nu s-a întâmplat nimic cu reforma administrativă. Și din nou, tot PSD a pus bețe în roate, susțin surse participante la discuții. Potrivit acestora, discuțiile s-au blocat la aceleași tăieri de 10% din primării. Tăieri cu care toți sunt de acord, dar nu se înțeleg cum să se taie. În vreme ce Ilie Bolojan insistă să dea fară 12.000-13.000 de oameni din primării, PSD vrea să taie cheltuieli, iar angajații să rămână acolo unde sunt.

PSD vrea să ducă reforma în pachetul de relansare economică.

Iar, dacă până acum PSD a susținut că nu toți primarii trebuie să dea oameni afară, de data aceasta Grindeanu a anunțat că vrea să vadă mai întâi cum va arăta reforma administrației centrale și apoi își va da acordul pentru cea locală. În plus, cei din PSD vor să amâne reforma administrativă până când va fi gata și pachetul de . Pachet propus tot de PSD.

Când va avea loc o nouă ședință a coaliției?

Iar reforma nu este singurul punct care ține spiritele aprinse în Coaliție. Grindeanu și nu s-au înțeles nici asupra alegerilor pentru Primăria Capitalei, așa că cel mai probabil, acestea vor fi organizate abia la anul. Aici, PSD a pus condiţia ca partidele din coaliţie să aibă un candidat comun sau fiecare partid să meargă cu candidat propriu. Și exclude total ideea unui candidat separat al USR-PNL, idee care poate duce la ruperea coaliţiei. Deocamdată s-a stabilit doar că o nouă ședință a coaliției să fie organizată săptămâna viitoare.