Reguli noi pentru comunicarea proceselor verbale de , propus printr-un proiect legislativ care a fost depus la Senat, în vederea adoptării. Amenzile vor putea fi transmise și la o altă adresă, decât cea de domiciliu.

Reguli noi la comunicarea amenzilor

Un proiect legislativ înregistrat la propune modificări importante în ceea ce privește comunicarea proceselor-verbale de contravenție. În prezent, legea prevede că amenzile sunt comunicate doar la domiciliul persoanei sancționate. Or, susțin autorii proiectului, acest lucru poate genera întârzieri în recepția documentelor. Persoanele care locuiesc temporar în altă parte nu primesc documentele la timp.

Prin această inițiativă legislativă sunt introduse reguli noi în ceea ce privește comunicarea. Astfel, va permite ca persoanele sancționate să indice o adresă alternativă de corespondență. Persoana sancționată va primi procesul verbal de sancțiune în locația în care locuiește efectiv.

„Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire, pentru persoanele fizice la domiciliul lor; în cazul în care nu locuiesc la domiciliu, procesul-verbal se trimite la reşedinţa cunoscută ori la locul ales de ele, ori prin afişare la domiciliul contravenientului, iar pentru persoanele juridice la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului lor. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor”, se arată în proiect.

Această măsură este de natură să reducă blocajele administrative și să se permită respectarea termenului de contestare.. Autoritățile vor trimite procesele-verbale la adresa indicată, fără a depinde exclusiv de domiciliu.

Comunicarea considerată validă chiar și la refuz

Proiectul legislativ introduce reguli noi și în procedura de refuz a documentului. Astfel, se va considera că procesul-verbal a fost comunicat dacă destinatarul nu ridică plicul de la poștă sau dacă refuză să-l primească. În acest context, refuzul de primire nu mai oprește procedura de sancționare.

Scopul modificării este de a reduce întârzierile în aplicarea sancțiunilor. Autorii legii consideră că procedura de comunicare devine mai eficientă, iar autoritățile evită blocajele administrative.

În prezent, conform expunerii de motive procedura de comunicare a proceselor-verbale de contravenție este reglementată de art. 27 din Ordonanța nr. 2/2001. Aceasta presupune transmiterea documentului prin poștă, cu confirmare de primire, sau afișarea la domiciliul ori sediul contravenientului.

Autorii legii spun că textul nu este adaptat și situațiilor în care persoana sancționată locuiește la o altă adresă decât cea de domiciliu sau dorește comunicarea actului la o adresă aleasă.