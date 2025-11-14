B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri

Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri

Adrian Teampău
14 nov. 2025, 11:01
Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
Amenzi Sursa foto b1tv
Cuprins
  1. Reguli noi la comunicarea amenzilor
  2. Comunicarea considerată validă chiar și la refuz

Reguli noi pentru comunicarea proceselor verbale de contravenție, propus printr-un proiect legislativ care a fost depus la Senat, în vederea adoptării. Amenzile vor putea fi transmise și la o altă adresă, decât cea de domiciliu.

Reguli noi la comunicarea amenzilor

Un proiect legislativ înregistrat la Senat propune modificări importante în ceea ce privește comunicarea proceselor-verbale de contravenție. În prezent, legea prevede că amenzile sunt comunicate doar la domiciliul persoanei sancționate. Or, susțin autorii proiectului, acest lucru poate genera întârzieri în recepția documentelor. Persoanele care locuiesc temporar în altă parte nu primesc documentele la timp.

Prin această inițiativă legislativă sunt introduse reguli noi în ceea ce privește comunicarea. Astfel, actul normativ va permite ca persoanele sancționate să indice o adresă alternativă de corespondență. Persoana sancționată va primi procesul verbal de sancțiune în locația în care locuiește efectiv.

„Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire, pentru persoanele fizice la domiciliul lor; în cazul în care nu locuiesc la domiciliu, procesul-verbal se trimite la reşedinţa cunoscută ori la locul ales de ele, ori prin afişare la domiciliul contravenientului, iar pentru persoanele juridice la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului lor. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor”, se arată în proiect.

Această măsură este de natură să reducă blocajele administrative și să se permită respectarea termenului de contestare.. Autoritățile vor trimite procesele-verbale la adresa indicată, fără a depinde exclusiv de domiciliu.

Comunicarea considerată validă chiar și la refuz

Proiectul legislativ introduce reguli noi și în procedura de refuz a documentului. Astfel, se va considera că procesul-verbal a fost comunicat dacă destinatarul nu ridică plicul de la poștă sau dacă refuză să-l primească. În acest context, refuzul de primire nu mai oprește procedura de sancționare.

Scopul modificării este de a reduce întârzierile în aplicarea sancțiunilor. Autorii legii consideră că procedura de comunicare devine mai eficientă, iar autoritățile evită blocajele administrative.

În prezent, conform expunerii de motive procedura de comunicare a proceselor-verbale de contravenție este reglementată de art. 27 din Ordonanța nr. 2/2001. Aceasta presupune transmiterea documentului prin poștă, cu confirmare de primire, sau afișarea la domiciliul ori sediul contravenientului.

Autorii legii spun că textul nu este adaptat și situațiilor în care persoana sancționată locuiește la o altă adresă decât cea de domiciliu sau dorește comunicarea actului la o adresă aleasă.

Tags:
Citește și...
Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
Politică
Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni
Politică
Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni
Bolojan: „Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei”
Politică
Bolojan: „Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei”
Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”
Politică
Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”
Tensiuni între PNL și USR în campania pentru Capitală. Cum răspunde Ciprian Ciucu criticilor venite de la Dominic Fritz
Politică
Tensiuni între PNL și USR în campania pentru Capitală. Cum răspunde Ciprian Ciucu criticilor venite de la Dominic Fritz
Ministrul Dezvoltării anunță cum vor fi reduse posturile din primării și ministere: „Am propus o frână de 20%”
Politică
Ministrul Dezvoltării anunță cum vor fi reduse posturile din primării și ministere: „Am propus o frână de 20%”
CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)
Politică
CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)
“Credeţi că-mi dă mama bani?”. Reacția furibundă a lui Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, atunci când a fost întrebat care e sursa banilor pentru campania electorală
Politică
“Credeţi că-mi dă mama bani?”. Reacția furibundă a lui Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, atunci când a fost întrebat care e sursa banilor pentru campania electorală
Negocierile pentru pensiile magistraților, fără rezultat. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea dintre liderii coaliției și reprezentanții CCR
Politică
Negocierile pentru pensiile magistraților, fără rezultat. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea dintre liderii coaliției și reprezentanții CCR
Au apărute STENOGRAMELE: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate privind pensiile speciale și cu ce propuneri au venit șefii magistraților
Politică
Au apărute STENOGRAMELE: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate privind pensiile speciale și cu ce propuneri au venit șefii magistraților
Ultima oră
10:30 - Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
10:29 - Vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, dar plăcută
10:28 - Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
10:26 - Consecințele măsurilor de austeritate. Economia României a început să scadă în trimestrul trei
10:09 - Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Catalin Drula
09:52 - Accident mortal în Rusia. Un avion de luptă SU-30 s-a prăbușit în timpul unui antrenament. Piloții au murit
09:38 - Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
09:11 - Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului
09:06 - Atac rusesc masiv asupra Kievului. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite
09:02 - COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.55 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025