Se schimbă regulile pe Aeroportul Otopeni. Ce cantitate de lichide pot lua pasagerii, începând de azi, în bagajul de mână

Se schimbă regulile pe Aeroportul Otopeni. Ce cantitate de lichide pot lua pasagerii, începând de azi, în bagajul de mână

Ana Maria
11 mart. 2026, 09:59
Se schimbă regulile pe Aeroportul Otopeni. Ce cantitate de lichide pot lua pasagerii, începând de azi, în bagajul de mână
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Reguli noi pe Aeroportul Otopeni! Ce cantitate de lichide vor putea transporta pasagerii
  2. De ce au fost schimbate regulile privind lichidele
  3. Pentru cine se aplică noile reguli

Reguli noi pe Aeroportul Otopeni! Una dintre cele mai cunoscute restricții din aeroporturi, cea care limita cantitatea de lichide din bagajul de mână la recipiente de maximum 100 ml, se modifică pentru pasagerii care pleacă de pe aeroporturile din București.

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că regulile privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor în bagajul de cabină vor fi relaxate, iar pasagerii vor putea avea recipiente mult mai mari în bagajul de mână.

Decizia vizează pasagerii care pleacă de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu.

Reguli noi pe Aeroportul Otopeni! Ce cantitate de lichide vor putea transporta pasagerii

Noile reguli au intrat în vigoare miercuri, 11 martie, la ora 00:00.

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, pasagerii pot transporta în bagajul de cabină:

  • lichide

  • aerosoli

  • geluri

Toate acestea trebuie să se afle în recipiente individuale de până la 2 litri, mult peste limita anterioară, care era de 100 ml per recipient.

Schimbarea este posibilă datorită noilor echipamente de control instalate în aeroporturi.

De ce au fost schimbate regulile privind lichidele

Autoritățile aeroportuare spun că modificarea vine în urma investițiilor în tehnologii moderne de securitate.

”Compania Națională Aeroporturi București face un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și Aeroportul Internațional București Băneasa-„Aurel Vlaicu”.

Așadar, de azi, 11 martie, ora 00.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină.

Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Prin această investiție, compania își consolidează obiectivul de a îmbunătăți constant experiența pasagerilor, asigurând în același timp menținerea celor mai înalte standarde de securitate”, a transmis Bogdan Mîndrescu, Directorul General al CNAB, potrivit Știripesurse.

Pentru cine se aplică noile reguli

Autoritățile precizează că relaxarea restricțiilor se aplică doar pasagerilor care își încep călătoria din aeroporturile din București.

Astfel, măsura nu se aplică pasagerilor aflați în tranzit sau transfer prin aceste aeroporturi.

Tags:
