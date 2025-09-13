Sorin Grindeanu, , a făcut declarații, sâmbătă, cu privire la zvonurile apărute, conform cărora se va elimina plafonarea prețurilor la alimente, începând cu data de 1 octombrie.

Liderul social-democraților a explicat că partidul nu poate fi de acord cu o astfel de decizie, mai ales pentru faptul că în urmă cu câteva zile au fost lansat Planul economic al PSD.

Sorin Grindeanu: „Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”

Grindeanu a precizat, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, faptul că o astfel de decizie nu a fost discutată până acum în Coaliție și intenționează să ceară clarificări partenerilor de guvernare.

Liderul PSD a adus în discuție că o astfel de acțiune nu ar face altceva decât să înrăutățească situația cu care deja se confruntă românii.

„România are nevoie de stimularea investițiilor, de idei care să aducă un plus în economie și speranță pentru viitor, nu de experimente și austeritate pe seama celor mulți.

Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD – un program de relansare prin investiții, locuri de muncă și șanse pentru tineri. Avem nevoie de politici publice care să crească economia și nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit.

Prin urmare, este nevoie să discutăm cât mai rapid acest Plan cu partenerii de guvernare, cu structurile asociative și mediul de afaceri, în contextul în care inflația a ajuns din nou la niveluri record.

Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie.

Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”, a transmis Sorin Grindeanu pe pagina sa de Președintele interimar PSD: „Nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție”

Sorin Grindeanu a mărturisit că nu crede că o astfel de acțiune ar putea aduce beneficii populației României, care deja are parte de probleme când vine vorba de costurile impuse la alimente.

„Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!

Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii!

O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!

Să gândim de două ori înainte de orice acțiune guvernamentală!”, se mai arată în postarea liderului PSD.

Ce presupune planul de relansare economică al PSD

Joi, Grindeanu a lansat . Planul pe care l-a prezentat liderul PSD se bazează pe trei piloni principali:

Investiții: Stimularea investițiilor, în special a celor Greenfield (de la zero), în industrie, agricultură, sănătate și inovare, cu o energie mai ieftină.

Crearea de noi locuri de muncă.

Creșterea Producției.

„Noi, la Partidul Social Democrat, ne asumăm acest lucru și, iată, venim cu o propunere, cu un plan de relansare economică.

Companiile din România și românii trebuie să vadă, dincolo de întunericul austerității și un program de dezvoltare coerent. Acest plan pe care noi azi o să-l prezentăm în mare este bazat pe investiții, în mod special, pe stimularea investițiilor, ca să fiu și mai clar, și, în special, pe stimularea investițiilor Greenfield, cele de la zero, pe crearea de noi locuri de muncă și pe creșterea producției.

Sunt cei trei piloni pe care ne-am bazat acest program. Doar cu investiții concrete în industrie, în agricultură, în sănătate și în inovare, toate acestea, cu o energie mai ieftină, vom putea relansa economia și menține creșterea economică din ultimii ani.

Întrebarea legitimă, care se poate ridica, este următoarea: Cum facem asta, dacă nu mai sunt bani la buget și deficitul trebuie redus? E o întrebare cât se poate de legitimă.

Și atunci, am să încerc în minutele următoare să vă prezint cum vedem noi să putem să realizăm aceste lucruri fără a pune presiune pe buget.

Primul lucru. Din capul locului, vă spun că toate propunerile pe care noi le facem nu pun presiune pe buget, adică nu înseamnă cheltuieli bugetare. Majoritatea lucrurilor și măsurilor, de fapt, sunt facilități pe care statul poate să le ofere pe termen lung, măsuri care se autofinanțează sau bani, de exemplu, din fonduri europene și alte surse fără impact bugetar direct.

De exemplu, propunem metoda creditului fiscal și această metodă o vrem țintită către investiții noi și investiții în zone defavorizate. Această metodă presupune ca firmele care vor să investească să aibă o deducere, adică facilități date de stat, din impozitul pe profit, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la 10 ani. Eu cred că acest lucru e o propunere pe care Radu, dacă nu mă înșel, o să o detalieze. O să vedeți că întregul pachet de relansare economică, el fiind detaliat așa cum am spus de colegii mei, folosește, în general, trei instrumente simple, eficiente și verificabile.

Primul instrument este cel care poartă numele și-l cunoașteți cu toții, garanțiile de stat pentru IMM-uri. IMM-urile reprezintă, de fapt, energia reală a economiei românești. Relansarea economică are nevoie de o finanțare rapidă. Ca să poți să ajungi la această relansare economică, trebuie să beneficiezi de această finanțare rapidă”, a mai adăugat liderul PSD.