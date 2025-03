Elena Lasconi este convinsă că va intra în turul al doilea al și, mai mult, de această dată, va deveni . Lidera USR le-a dat o replică celor care îi contestă candidatura și îi cer să se retragă în favoarea lui Nicușor Dan.

Într-o intervenție în emisiunea News Pass, cu Gabriela Mihai, difuzată de B1 TV, Elena Lasconi a comentat cerere deputatului Allen Coliban de a se retrage din cursa prezidențială în favoarea lui . În opinia sa, genul acesta de atitudine este a unui pierzător. Totodată, a amintit de precedentele alegeri când se afla într-o situație similară. Și atunci, ca și acum, i se dădeau puține șanse să ajungă în turul al doilea.

„Când ești într-o competiție sunt câteva elemente pe care eu le iau în calcul. O dată să-ți proiectezi victoria și în fiecare zi să muncești să ajungi în punctul acela. Dacă te uiți în stânga sau în dreapta, nu este bine. (…)

E o atitudine de pierzător și mie nu îmi plac fricoșii. Pe de altă parte, eu sunt în această luptă și dacă ne uităm în trecut, înainte cu două luni înainte de alegeri eram exact în aceeași situație doar că atunci nu erau atâtea voci în spațiul public pentru că eram într-o situație extrem de dificilă când am preluat partidul, am devenit președintele partidului. Iar acum, na, ce să zici, fiecare are dreptul să spună ce gândește Doar că aceasta este atitudine de pierzător”, a declarat Elena Lasconi.

Ea a avut un mesaj pentru cei care o îndeamnă să se retragă în favoarea lui Nicușor Dan, spunând că i se pare ciudat că tocmai USR caută un salvator în afara partidului.

„Este paradoxal că USR încearcă să caute un salvator în exterior. Eu cred că lucrurile grozave se fac doar în echipă, doar uniți și până când nu vom înțelege asta nu se va întâmpla nimic bun nici pentru echipa noastră și nici pentru România. Celor care comentează în spațiul public într-un moment delicat cum este o campanie electorală și ar trebui să fim uniți, lespun să aibă respect pentru vot. Nu să aibă disciplină armată de partid, dar să aibă respect pentru vot. Și să nu uităm că am fost votată de peste 90% din colegii mei din congres și să-și suflece mânecile și să facă campanie electorală, să vorbească cu oamenii, nu să-și plângă de milă. Deci, mi se pare, încă o dată, o atitudine de pierzător”, a subliniat Lasconi.

Ce spune despre turul al doilea

Elena Lasconi a mai spus că, în ceea ce o privește este dispusă să muncească în fiecare zi pentru a ajunge președinte. Potrivit spuselor sale, în această campanie vor avea o șansă în plus cei care vor vorbi cu oamenii și vor reuși să-i convingă. Voturile, a precizat, ea, nu pot fi tranzacționate. Elena Lasconi a apreciat că sondajele de opinie nu sunt relevante, la fel cum nu sunt nici analizele din studiourile de televiziune.

„Nu are nimeni siguranța asta (că va ajunge în turul al doilea – n. red.). Dar eu am curaj și determinare să muncesc în fiecare zi să ajung acolo pentru că îmi doresc să fac dreptate pentru români și pentru România și știu că aș fi un președinte foarte bun. (…) Cel mai important lucru este să vorbim cu oamenii. Analizele făcut în studio și sondajele… Sondajele sunt irelevante în momentul acesta pentru că au fost făcute cu Călin Georgescu și era pe primul loc, iar voturile nu sunt marfă de tranzacționat, din punctul meu de vedere, și nu ai certitudinea că dacă mâine iese domnul Georgescu și spune votați-l pe Simion, se va întâmpla lucrul acesta”, a mai spus Elena Lasconi.

Pe de altă parte, Elena Lasconi spune că, deși nu crede în sondaje, va realiza măsurători săptămânile următoare după ce candidaturile vor rămâne definitive.

„Eu văd exact ce am văzut și anul trecut, că voi intra în turul doi și voi fi președintele României. Acesta este scenariul pe care merg și nu stau să îmi ocup mintea și sufletul cu chestii negative. Oricum o să facem în continuare măsurători. Cred că un sondaj relevant va fi făcut după vreo două săptămâni când deja vom ști cine sunt candidații pentru că pe 15 se încheie înscrierea în această cursă și în momentul acela putem să avem cât de cât niște măsurători corecte”, a mai spus Lasconi.