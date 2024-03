Replica lui Nicușor Dan după ce Sorin Grindeanu l-a acuzat că e „singurul primar de după Revoluţie care nu a vrut şi nu vrea să preia metroul” (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a venit cu o replică după ce Sorin Grindeanu, ministrul PSD al Transporturilor, l-a acuzat că e „singurul primar de după Revoluţie care nu a vrut şi nu vrea să preia metroul”. Dan a explicat contextul din cauza căruia nu s-a realizat până acum trecerea metroului de la Ministerul Transporturilor la Primăria Generală și a punctat că el vrea să preia metroul, dar în anumite condiții.

Nicușor Dan, despre condițiile în care ar prelua metroul la PMB

„E o discuție care a început acum doi ani, doi ani și jumătate. Din păcate, ea s-a suprapus cu un moment în care noi ceream bani… vă aduceți aminte că tot anul 2022 noi am cerut bani spunând că, din cauza creșterii prețului la gaz, n-o să putem să închidem bugetul. Deci tot anul 2022, din lună în lună, mergeam la Guvern și ceream bani. Celalalte localități au primit 800 de milioane de lei în total, noi am primit 6 sau 12 milioane, nu mai țin minte exact.

Deci în același moment în care Guvernul NU ne ajuta pe partea de termie cum a ajutat celelalte localități, ar fi fost o aventură să preiei și metroul, fără să ai garanția că Guvernul îți va da banii.

E o discuție instituțională pe care o s-o avem după alegeri, în condițiile în care există o garanție – adică e o discuție tehnică complicată – garanție pentru subvenția care e cam de un miliard de lei pe an, cumva echivalentă cu subvenția pe care o dăm noi pe transportul public de suprafață. Și un agreement pe pe care metrou trebuie să le facă”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a precizat apoi că Primăria Generală e interesată să preia metroul, dar în anumite condiții foarte clare, care țin de finanțare: „Evident că e ceva ce ne interesează, dar trebuie să avem încredere unii în alții și să existe o predictibilitate instituțională și financiară. De exemplu, deodată față de anul trecut, am avut un minus de 600 de milioane de euro în buget. Lucrurile astea n-ar trebui să se întâmple. Deci ar trebui să fie într-atât de bine scrise și agreate încât să nu ne trezim că nu avem bani de alte lucruri. Condițiile în care acceptăm sunt ca toată finanțarea de care metroul are nevoie să fie asigurată, că dacă noi am prelua acum fără o sursă de finanțare, ne-am dezechilibra bugetul foarte tare”.

Ce acuzase Sorin Grindeanu

Reacția lui Nicușor Dan vine după ce Sorin Grindeanu l-a acuzat că e singurul primar general pe care l-a avut Capitala care nu a dorit să preia metroul.

„Locul metroului nu e la Ministerul Transporturilor, e la Primăria Generală a Capitalei. Eu îl rog de doi ani de zile pe Nicuşor Dan să preia metroul. Sunt absolut uimit…

E singurul primar de după Revoluţie care nu a vrut şi nu vrea să preia metroul. Nu poţi discuta despre un sistem integrat de transport în Bucureşti fără metrou. Din acest punct de vedere, metroul trebuie să meargă la Primăria Generală. Nu înţeleg de ce refuză…

Vă rog să vă aduceţi aminte campania din 2020 când ne desena sistemul integrat din Bucureşti care includea metroul. Cum poţi să vorbeşti de un sistem integrat de transport fără metrou? Îl invit încă o dată, sigur cât mai are, o lună, o lună şi ceva”, afirmase ministrul PSD Sorin Grindeanu.