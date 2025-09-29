Republica Moldova ar putea finaliza negocierile de aderare la până la finalul anului 2028, în contextul rezultatului alegerilor parlamentare de la Chișinău.

Alegerile au adus Moldova mai aproape de UE

Rezultatele alegerilor parlamentare de la Chișinău, din 28 septembrie, sunt de natură să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană. Europarlamentarul Victor Negrescu susține că negocierile de aderare s-ar putea încheia în 2028. În opinia politicianului român, rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde forțele pro-europene au ieșit câștigătoare, reprezintă un moment-cheie pentru .

„Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”, a transmis Victor Negrescu, într-un mesaj pe Facebook.

Oficialul social-democrat consideră că Uniunea Europeană trebuie să răspundă rapid la acest rezultat și să aprobe începerea negocierilor de aderare pe capitole. Republica Moldova, susține Negrescu a demonstrat o lecție de democrație și de reziliență pentru lumea occidentală. Europarlamentarul a lăudat victoria PAS, partidul pro-europenilor și eforturile președintei .

„Această victorie este una a valorilor: democrație, stat de drept, transparență și solidaritate europeană. Republica Moldova și, în mod special, președinta Maia Sandu au dat o lecție de democrație și de reziliență lumii occidentale. Dar această reușită vine și cu responsabilități: este momentul să se livreze reforme, să se consolideze instituțiile și să se demonstreze că Europa nu este doar un ideal, ci un proiect concret, cu rezultate palpabile pentru cetățeni”, a subliniat Victor Negrescu.

Negrescu îi asigură pe moldoveni de sprijinul său

Victor Negrescu a mai transmis că va asigura tot sprijinul, la nivelul Parlamentului European, pentru Republica Moldova, pe acest parcurs. El a precizat că odată cu victoria PAS, partidul pro-european, Europa, România, dar și republica de peste Prut vor avea de câștigat. În acest context, europarlamentarul estimează că negocierile de aderare la UE s-ar putea încheia până în 2028.

„În calitate de vicepreședinte al responsabil de relația cu Republica Moldova îi asigur de tot sprijinul legislativului european. Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”, a mai transmis Negrescu.

Victorie pro-europeană în Republica Moldova

Anunțul lui Victor Negrescu vine în contextul victoriei PAS în alegerile de la Chișinău. După procesarea a 99% de voturile exprimate de cetățenii moldoveni, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate. Pe locul doi urmează Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate.

Moldovenii și-au ales noul Parlament într-un moment crucial pentru viitorul și traseul pe care îl va urma Republica Moldova. Ruptă de Rusia, care a devenit tot mai agresivă și amenințătoare, cetățenii moldoveni au ales calea europeană.