Reuniune de urgență la PSD. Liderii social-democrați își pregătesc poziția față de suspendarea finanțărilor PNRR și Anghel Saligny

Reuniune de urgență la PSD. Liderii social-democrați își pregătesc poziția față de suspendarea finanțărilor PNRR și Anghel Saligny

Adrian Teampău
18 aug. 2025, 08:48
Reuniune de urgență la PSD. Liderii social-democrați își pregătesc poziția față de suspendarea finanțărilor PNRR și Anghel Saligny
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

PSD a convocat o ședință a conducerii partidului în care va fi analizat proiectul de ordonanţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Social-democrații vor hotărî ce fel se vor poziționa față de actul normativ.

Cuprins:

  • Ce vor discuta liderii PSD
  • Care sunt nemulțumirile social-democraților

Ce vor discuta liderii PSD

Biroul Permanent Naţional al PSD a fost convocat luni, de la ora 11.00, în sistem hibrid, la sediul central al partidului. Liderii social-democrați se confruntă cu o problemă internă din cauza primarilor care nu sunt de acord cu suspendarea finanțărilor pentru proiectele derulate prin „Anghel Saligny” și PNRR În acest context, având în vedere nemuțumirile, va fi analizat actul normativ care prioritizează investițiile, în funcție de gradul de realizare.

În opinia conducerii PSD, Ordonanța de urgență trebuie adoptat doar dacă există un consens în coaliția de guvernare. De altfel, în ultimele săptămâni, după adoptarea primului pachet de austeritate, social-democrații au cerut ca Guvernul să ia bani de la alte capitole și să dea primarilor nemulțumiți.

Conducerea PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă trebuie revizuită, deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor aflate într-un stadiu avansat de execuţie.

„Propunerea de ordonanţă de urgenţă introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a şedinţei de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”, a transmis PSD, într-un comunicat de presă.

Care sunt nemulțumirile social-democraților

PSD susține că a exprimat decizia de a nu mai susţine nici o decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic în coaliție. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcţionare a Guvernului, spun social-democrații.

„Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă. Vocea aleşilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România trebuie ascultată”, a mai transmis PSD.

Nemulțumirea PSD survine după ce Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a supus dezbaterii publice un proiect normativ care instituie măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din PNRR și prin programele de finanțare naționale.

Inițiatorii susțin că este nevoie de acest proiect pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, generat de supracontractarea investițiilor prin PNRR şi Anghel Saligny. Ordonanţa reglementează procesul de încheiere a unor noi angajamente pentru proiecte de investiţii noi finanțate prin PNDL I, II și III („Anghel Saligny”) şi Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social.

