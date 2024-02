Revoltă din cauza OUG care impozitează concediile medicale. Cezar Irimia (FABC): De foame, PSD și PNL mușcă din sănătatea românilor. După ce că bolnavii de cancer sunt bătuți de soartă, coaliția le mai ia și taxe (VIDEO)

Ordonanța de Urgență prin care Guvernul PSD-PNL taxează suplimentar concediile medicale a stârnit critici aprinse. În fața reproșurilor, ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că vrea eliminarea acestei impozitări, dar doar pentru pacienții cu cancer. Iar PNL a anunțat că va depune un amendament pentru eliminarea completă a acestei supraimpozitări. Asta deși USR avusese dinainte , ignorată complet de partidele aflate la Putere.

Într-o intervenție pentru B1 TV, Cezar Irimia, care conduce Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), a reproșat guvernanților că i-au ignorat pe bolnavi în toată această perioadă și a cerut eliminarea impozitării nu doar în cazul bolnavilor de cancer, ci pentru toți pacienții.

Amintim că, potrivit Ordonanței de Urgență adoptată la final de 2023, românii care intră de anul acesta în concediu medical vor plăti 10% contribuții la sănătate din indemnizația primită în această perioadă.

Președintele FABC: După ce că bolnavii de cancer și așa sunt bătuți de soartă, PSD și PNL îi mai și impozitează

„Această măsură . Cum poți impozita un om care e în incapacitate temporară de muncă? Noi am reacționat la această Ordonață. Bineînțeles că nu am fost băgați în seamă. Acum, făcându-și efectul, fac un pas în spate deoarece a fost o presiune constantă din partea noastră. Noi am spus că, de foame, Guvernul mușcă din sănătatea românilor și nu e corect, ar trebui și e ilegal ce au făcut și fac în continuare, chiar dacă e în baza unei OUG. Chiar ne-am gândit să acționăm Guvernul în judecată pentru această măsură aberantă privind taxa pe sănătate, taxa pe concedii medicale. Câte taxe mai vor să ne ia nouă, pacienților, care și așa suntem loviți de soartă? Fără medicamente, fără acces la investigații, fără multe lucruri de care se bucură ceilalți europeni…”, a declarat liderul FABC în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Irimia: Ordonanța care supraimpozitează concediile medicale trebuie eliminată complet!

„Noi am fost marginalizați, ca organziație umbrelă la nivel național. Nu am fost întrebați, ba chiar am fost persiflați de dl ministru al Sănătății, care a ieșit cu o declarație aberantă, spunând că vor fi categorii de pacienți cărora nu li se va imputa acest 10%. Noi am reacționat, că e o măsură discriminatorie. Această Ordonanță trebuie să dispară, să nu mai fie impozitat nimeni pe concediul medical, că altfel sigur mergem în instanță. E aberantă această Ordonanță și nu vrem să fim favorizați, ci vrem eliminarea acestei Ordonanțe!”, a mai declarat Cezar Irimia, președintele FABC, pentru B1 TV.