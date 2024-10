Revoltată fiind, Diana Șoșoacă l-a sunat pe Marcel Ciolacu, chiar în timp ce făcea LIVE pe Facebook. Ce i-a spus șefa SOS premierului României (VIDEO)

i-a sunat, marți seară, pe candidații la alegerile prezidențiale, în timp ce făcea LIVE pe Facebook. Trei dintre aceștia i-au răspuns la telefon, și anume, , Mircea Geoană și Cristian Terheș.

Ce le-a cerut Diana Șoșoacă celor trei candidați la prezidențiale

Șoșoacă le-a cerut celor trei să se retragă din cursă pentru ca întreg procesul electoral să fie reluat, potrivit .

De asemenea, lidera partidului SOS i-a sunat și pe George Simion, Nicolae Ciucă și Elena Lasconi, însă, aceștia nu i-au răspuns.

Tot în timpul LIVE-ului făcut de Diana Șoșoacă, ea a spus că va formula plângeri penale împotriva tuturor candidaților la președinția României, „având în vedere complicitatea la infracțiunea aceasta prin care ei își mențin candidatura la prezidențiale”.

„Alegerile prezidențiale sunt fraudate de la înscriere oameni buni. Din acest moment toate alegerile și toți candidații la prezidențiale sunt complici la infracțiuni de înaltă trădare față de statul român. Vă acuz pe toți”, a precizat Diana Șoșoacă.

Ce a discutat Diana Șoșoacă cu Marcel Ciolacu

Iată o parte din discuțiile pe care Șoșoacă le-a avut cu Ciolacu, la telefon, în timp ce transmitea totul pe Facebook:

„Șoșoacă: Dacă într-adevăr este adevărat că nu aveți nicio legătură cu această acțiune împotriva mea la Curtea Constituțională…

Marcel Ciolacu: E foarte clar că eu sunt marele perdant la această acțiune.

Șoșoacă: Nu, marele perdant sunt eu, că nu candidez. (…) Să spunem că sunteți marele perdant, în acest context în care Curtea Consituțională a încălcat Constituția României pentru că nu putea să emită astfel de judecăți de evaluare…

Ciolacu: O să vin cu o schimbare legislativă, pentru că ce am văzut eu este că s-a creat un precedent, nu e prima oară când s-a luat o astfel de decizie, dar acum e un precedent mai emoțional…

Șoșoacă: Nu e emoțional, niciodată nu s-a luat un precedent de acest gen, nu există…

Ciolacu: În acest moment, din punctul meu de vedere, toată lumea trebuie să aibă și o cale de atac. Nu poate să fie o decizie definitivă…

Șoșoacă: Vedeți că intrați pe un teren minat…

Ciolacu: Eu n-am comentat și nu o să comentez niciodată o decizie a CCR-ului sau a unui magistrat. În schimb, normal că am văzut ce s-a întâmplat, și eu cred, normal, că cel în cauză trebuie măcar să fie secondat de către un avocat, deci trebuie să existe o cale de apărare. Eu consider și am dat la toți juriștii din partid să găsească o modificare legislativă astfel încât să fie această cale de atac.”.

Diana Șoșoacă i-a cerut să se retragă din cursa pentru prezidențiale și să se reia procedura.

„După dumneavoastră, marele perdant sunt eu”, a declarat premierul. „Repet, pe mine nu mă deranjează candidatura dumneavoastră. Nu mă deranjează candidatura nimănui”, a mai spus acesta.

Marcel Ciolacu i-a spus Dianei Șoșoacă faptul că a făcut declarații antisemite.

„Este și latura în care ați avut un atac antisemit evident (…). Eu nu vă acuz de nimic, eu vă spun ce am constatat ca și cetățean. Că ați făcut un atac antisemit care este prevăzut în atacul penal. Asta este părerea mea, am și eu dreptul de a avea o părere”, i-a mai spus premierul.