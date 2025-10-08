B1 Inregistrari!
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi" (VIDEO)

Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi" (VIDEO)

08 oct. 2025, 20:05
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: Oamenii trebuie să stea liniştiţi (VIDEO)
Cuprins
  1. Risc de blackout în România. Ce măsuri pregătește Guvernul pentru a preveni o criză energetică
  2. Ce investiții energetice sunt în derulare

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat miercuri, la finalul ședinței Comandamentului Energetic, că există un risc de blackout în România în această iarnă, potrivit unui scenariu elaborat de specialiști. Riscul ar putea apărea în situația în care țara nu va dispune de suficientă producție de energie pe piața de echilibrare, în special din surse pe bază de cărbune.

„Există, conform specialiştilor, un risc, în situaţia în care nu vom avea în continuare producţie de energie pe piaţa de echilibrare, în special cea de cărbune, în cursul acestei ierni. (…) Oamenii trebuie să stea liniştiţi, pentru că nu suntem aici doar ca să ne întâlnim la o şedinţă. (…) Am reînceput negocierea referitoare la închiderea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia”, a declarat ministrul.

Risc de blackout în România. Ce măsuri pregătește Guvernul pentru a preveni o criză energetică

Bogdan Ivan a precizat că România a început renegocierile cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a păstra în funcțiune, temporar, centralele pe cărbune, considerate esențiale pentru stabilitatea Sistemului Energetic Național.

„Ceea ce facem noi pentru a nu ajunge acolo e să renegociem cu cei din Comisia Europeană păstrarea în această perioadă a centralelor pe cărbune, care aduc echilibru în Sistemul Energetic Naţional, într-o formă în care să nu pună în pericol alimentarea cu energie electrică, în special în această iarnă, pentru că presiunea cea mai mare există în timpul iernii. (…) Lucrăm inclusiv la mecanisme de finanţare pentru digitalizarea reţelelor electrice şi sisteme integrate prin care să nu mai fim în situaţia în care să vedem că avem un risc foarte târziu, ci să putem să anticipăm din timp acest lucru”, a mai spus ministrul.

Ce investiții energetice sunt în derulare

Ministrul Energiei a menționat și progresele în două proiecte majore din sectorul energetic: centrala de la Iernut și centrala de la Mintia.

Potrivit acestuia, proiectul de la Iernut a înregistrat întârzieri, contractul inițial fiind reziliat, dar urmează să fie semnate noi contracte cu alte companii pentru a finaliza lucrările până la sfârșitul anului viitor, asigurând o capacitate de producție de peste 400 MWh.

În același timp, centrala de la Mintia, bazată pe gaze, va produce peste 1.700 MWh de energie electrică.

„O prioritate a României este să creăm noi capacităţi de stocare, în special pentru sezonul cald, când energia din solar este produsă şi este vândută foarte ieftin pe piaţă, ea poate să fie înmagazinată şi vândută la un preţ mai redus, în ore de maxim consum”, a mai precizat Bogdan Ivan.

